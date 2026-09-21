Cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Ảnh: UN.org

Theo hãng tin CNN, sự hiện diện đông đảo của các nhà ngoại giao và lãnh đạo thế giới khiến UNGA trở thành địa điểm lý tưởng để tổ chức các cuộc gặp bên lề sự kiện chính. Hai quan chức Mỹ tiết lộ, Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp các nhà lãnh đạo vùng Vịnh vào thứ Ba (22/9) để thảo luận về giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột với Iran.

Một nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết, “Hội đồng Hòa bình” do ông Trump đứng đầu sẽ họp cấp cao trong tuần này. Đây là động thái đáng chú ý bởi trước đây ông Trump từng nói hội đồng, vốn được thành lập nhằm giám sát quá trình tái thiết Gaza, có thể sẽ thay thế Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao cho hay, Pháp dự kiến tổ chức một cuộc họp tiếp nối trong tuần này về giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palestine. Pháp cùng một số quốc gia phương Tây khác đã công nhận Nhà nước Palestine trong khuôn khổ các hoạt động của UNGA năm ngoái.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Trump tại New York, tương tự cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hồi năm ngoái. Cuộc gặp này diễn ra sau khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner lần lượt gặp ông Zelensky tại Kiev và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hồi đầu tháng. Trong những tuần kể từ các chuyến thăm đó, ông Trump mới chỉ điện đàm với ông Putin.

Theo truyền thông nhà nước Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng là nơi các thỏa thuận được đàm phán hoặc chính thức hóa. Vài tháng sau khi đe dọa sáp nhập Greenland bằng vũ lực, Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ ký một thỏa thuận đã được đàm phán với Đan Mạch và Greenland, trao cho Mỹ “quyền kiểm soát vĩnh viễn” đối với an ninh của Greenland.

Ông Daniel Forti, người phụ trách các vấn đề Liên Hợp Quốc tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế chia sẻ với CNN rằng danh sách các diễn giả sẽ định hình bầu không khí cho kỳ họp năm nay.

"Mặc dù có hơn 130 nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ tham dự nhưng thực tế bức tranh về những tín hiệu mà các nhà lãnh đạo thế giới gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ đa dạng và phức tạp hơn nhiều," ông Forti nhận định.

Một câu hỏi lớn cũng được đặt ra đó là liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bất ngờ xuất hiện tại New York hay không. Ông Tập sẽ tới Washington trong một chuyến thăm cấp nhà nước vào 23-25/9, đúng thời điểm UNGA diễn ra.