Hungary đề nghị Mỹ miễn trừng phạt đối với việc nhập khẩu năng lượng từ Nga. Ảnh: Oilprice.com

Theo RT, đề nghị được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/9 ký ban hành luật mở rộng quy mô các biện pháp trừng phạt Nga. Điện Kremlin chỉ trích việc Mỹ ban hành luật trên là “động thái không thân thiện”. Luật cho phép áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ những nước mua lượng lớn dầu và khí đốt của Nga, đồng thời quy định các trường hợp miễn trừ vì lý do an ninh quốc gia Mỹ.

Truyền thông Hungary hôm 21/9 đưa tin, Bộ Ngoại giao nước này đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ để thảo luận về tác động tiềm tàng của đạo luật trước khi văn bản được thông qua. Vấn đề cũng được ông Marton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary và thành viên đảng Tisza cầm quyền, nêu ra tại Washington tuần trước.

Ông Hajdu cho biết đã nói với các nghị sĩ Cộng hòa rằng đảng Tisza nhận thức được “những rủi ro và bất lợi của việc phụ thuộc vào năng lượng Nga”, đồng thời đề nghị họ hỗ trợ để Hungary được miễn trừ khỏi các biện pháp này.

Theo các nguồn tin, Washington cho biết đạo luật có thể chỉ áp dụng với Hungary sau khi miễn trừ trừng phạt hiện tại của Mỹ hết hạn vào ngày 21/11 và nếu miễn trừ này không được gia hạn. Hungary đạt được miễn trừ dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban.

Hungary vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Theo S&P Global, dầu thô Nga chiếm khoảng 90% lượng dầu nhập khẩu của Hungary trong năm 2025. Phần lớn nguồn dầu này trước đây được vận chuyển qua đường ống Druzhba do Liên Xô xây dựng. Tuyến đường ống đã ngừng hoạt động gần 3 tháng hồi đầu năm nay sau khi Ukraine tuyên bố một đoạn đường ống của nước này bị hư hại trong một cuộc tấn công của Nga. Moscow bác bỏ cáo buộc này trong khi Hungary và Slovakia cho rằng Kiev cố tình trì hoãn việc khôi phục dòng chảy vì lý do chính trị.