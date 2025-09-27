Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP Huế, do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày 27-29/9, trên địa bàn TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Trao đổi với P.V VietNamNet, bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế), cho biết mưa lớn vào chiều 27/9 khiến một số tuyến đường ở khu vực xóm Gióng bị ngập sâu, có nơi nước lụt dâng cao gần 1m. Từ 17h chiều, chính quyền địa phương đã cử cán bộ phối hợp lực lượng chức năng triển khai phương tiện, đến từng nhà dân hỗ trợ di tản.

Bão số 10 gây mưa lớn trên diện rộng ở TP Huế. Ảnh: QT

Từ chiều tối 27/9, mưa bắt đầu nặng hạt khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế bị ngập cục bộ, giao thông chia cắt. Ảnh: QT

Nước lụt dâng cao khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: QT

Theo Bộ đội Biên phòng TP Huế, toàn thành phố có 1.122 phương tiện tàu thuyền/8.079 lao động (thuyền từ 6m trở lên) đã được đưa vào bờ tránh trú an toàn. Ảnh: QT

TP Huế đã lên phương án di dời 10.132 hộ/32.697 khẩu tại các khu vực xung yếu. Ảnh: Công an cung cấp

Nước lụt ngập sâu, gây chia cắt tại khu vực xóm Gióng, phường An Cựu. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP Huế triển khai lực lượng di tản người dân đến nơi an toàn, bảo vệ các điểm xung yếu. ảnh: Công an cung cấp.

Theo lãnh đạo UBND phường An Cựu, vào khoảng 15h chiều nay, anh Nguyễn Duy Hùng (SN 1985) cùng vợ là chị Dương Thị Huệ (SN 1990, cùng trú tỉnh Quảng Ninh) lội nước lụt ra bến xe để về Thanh Hóa.

Khi đi qua đoạn nước lũ chảy xiết trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, chị Huệ không may bị nước lũ cuốn trôi, mất tích nên anh Hùng liên hệ cơ quan chức năng nhờ cứu hộ.

Hiện, Công an TP Huế đang phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức tìm kiếm cứu nạn người phụ nữ mất tích.