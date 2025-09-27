Ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi gây mưa lớn trên địa bàn TP Huế khiến nhiều nơi bị ngập lụt. Tại trung tâm thành phố, có nơi nước lũ dâng cao hơn 1m cuốn trôi một phụ nữ trong quá trình di tản.
Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP Huế, do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày 27-29/9, trên địa bàn TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.
Trao đổi với P.V VietNamNet, bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu (TP Huế), cho biết mưa lớn vào chiều 27/9 khiến một số tuyến đường ở khu vực xóm Gióng bị ngập sâu, có nơi nước lụt dâng cao gần 1m. Từ 17h chiều, chính quyền địa phương đã cử cán bộ phối hợp lực lượng chức năng triển khai phương tiện, đến từng nhà dân hỗ trợ di tản.
Theo lãnh đạo UBND phường An Cựu, vào khoảng 15h chiều nay, anh Nguyễn Duy Hùng (SN 1985) cùng vợ là chị Dương Thị Huệ (SN 1990, cùng trú tỉnh Quảng Ninh) lội nước lụt ra bến xe để về Thanh Hóa.
Khi đi qua đoạn nước lũ chảy xiết trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, chị Huệ không may bị nước lũ cuốn trôi, mất tích nên anh Hùng liên hệ cơ quan chức năng nhờ cứu hộ.
Hiện, Công an TP Huế đang phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức tìm kiếm cứu nạn người phụ nữ mất tích.
Thanh Hóa: Nam sinh lớp 7 mất tích khi tắm biển
Mặc dù tỉnh Thanh Hóa đã ban hành lệnh cấm biển từ 6h sáng nay (27/9) để ứng phó với bão số 10 Bualoi, nhưng một nam sinh lớp 7 vẫn ra tắm biển và bị mất tích.
Trước đó, vào khoảng 17h10, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) nhận được tin báo về một trường hợp đuối nước tại bãi biển Tiên Trang, thuộc thôn Tiên Phong, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa.
Nạn nhân là cháu N.V.A. (SN 2013), trú tại thôn 2, xã Tiên Trang. Trong lúc ra biển chơi và tắm, cháu A. đã bị sóng cuốn trôi và mất tích.
Được biết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc cấm biển từ 6h ngày 27/9 cho đến khi bão số 10 Bualoi không còn ảnh hưởng.