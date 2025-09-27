Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn vừa có thông tin về diễn biến cơn bão số 10 Bualoi, dự kiến đổ bộ đất liền nước ta đêm mai (28/9).

Càng di chuyển vào gần bờ càng mạnh thêm

Theo đó, bão Bualoi hình thành trên vùng biển phía Đông Philippines, mạnh cấp 12 trước khi đổ bộ vào Philippines ngày 26/9.

Chiều tối cùng ngày, bão Bualoi suy giảm cường độ xuống cấp 11, giật cấp 13 và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Hiện nay, bão mạnh cấp 11-12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/h. Đến 10h ngày 27/9, bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Nam.

Hướng di chuyển của bão số 10 Bualoi. Nguồn: VNDMS

Các chuyên gia đánh giá, bão Bualoi là cơn bão di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35km/h, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ càng có xu hướng mạnh thêm; phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Theo thống kê ban đầu, do ảnh hưởng của bão Bualoi ở Philippines có ít nhất 4 người chết, hơn 433.000 người đã được di tản do rủi ro lở đất và ngập lụt.

Dự báo của Việt Nam và quốc tế về bão Bualoi

Chiều 25/9, Cục Khí tượng Thủy văn phát tin về cơn bão gần Biển Đông, dự báo đêm 26/9 sẽ đi vào khu vực này với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão được nhận định di chuyển hướng vào đất liền Việt Nam, tập trung tại đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến tối 26/9, cơ quan khí tượng phát tin bão khẩn cấp trên Biển Đông.

Dự báo sáng 28/9, bão sẽ tiến vào vùng biển miền Trung và khoảng tối đến đêm cùng ngày sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị.

Do có hoàn lưu rộng, bão gây gió mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành ven biển Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

“Đây là cơn bão rất mạnh, gió trên đất liền có khả năng tương đương hoặc vượt cơn bão số 5 (Kajiki) năm 2025 từng đổ bộ vào Hà Tĩnh. Khi đó, bão số 5 đã gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12 tại Nghệ An – Hà Tĩnh”, chuyên gia khí tượng nhận định.

Ở thời điểm Bualoi còn ngoài Biển Đông, các trung tâm dự báo quốc tế đưa ra nhận định phân tán. Tuy nhiên, khi bão đi vào Biển Đông, đa số dự báo đều cho rằng bão sẽ di chuyển dọc ven biển miền Trung rồi đổ bộ các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, vào khoảng ngày 29/9. Sau đó, các trung tâm điều chỉnh thời điểm đổ bộ sớm hơn, vào đêm 28/9, song đánh giá về cường độ bão khi ảnh hưởng đến đất liền vẫn có sự khác biệt.

Bão số 10 Bualoi chưa đổ bộ, Nghệ An đã mưa trắng trời từ sáng 27/9, nhiều nơi ngập sâu. Ảnh: T.Lương

Cụ thể, dự báo của Trung tâm khí tượng Nhật Bản và khí tượng Trung Quốc: Nhận định đêm 28/9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo của khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc): Nhận định đêm 28/9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo của hải quân Mỹ: Nhận định đêm 28/9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Trị, cường độ cấp 13 (tuy nhiên gió của Mỹ là gió đo 01 phút, nên cấp 13 tương đương cấp 12 của thang gió Việt Nam, giật cấp 15).

Nhận định dự báo bằng công nghệ mới AI (phối hợp với Weather New và Google): Nhận định đêm 28/9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 10-12, giật cấp 14.

Cảnh báo tác động trên biển

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Hà Tĩnh thực hiện lệnh cấm biển từ 7h30 ngày 27/9. Ảnh: T.Lương

Từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh; đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Đối với khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng ngày 28/9, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Về nước dâng do bão: Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình - Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1-2m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Tác động của bão trên đất liền

Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Đồng thời, từ đêm 27-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Ngoài ra, từ 28-30/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng ở mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 3.