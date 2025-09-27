Ngày 26/9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện về việc cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 (Bualoi).

Tỉnh Nghệ An sẽ cấm biển từ 5h ngày 27/9. Bên cạnh đó, các địa phương ven biển, đất liền chủ động các phương án để giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản của nhà nước.

Tỉnh Nghệ An sẽ cấm biển từ 5h ngày 27/9. Ảnh: T.Lương

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5h ngày 27/9; Đồng thời, sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo ghi nhận của VietNamNet, sáng nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều xã, phường tại Nghệ An có mưa rất to. Mưa lớn xuất hiện chủ yếu tại các xã, phường ven biển. Công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An đang được gấp rút triển khai.

Hà Tĩnh thực hiện lệnh cấm biển từ 7h30’ ngày 27/9. Ảnh: T.Lương

Tại Hà Tĩnh, để ứng phó bão số 10, UBND tỉnh ban hành công điện yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện lệnh cấm biển từ 7h30 ngày 27/9.

Tại Thanh Hoá, việc cấm biển được thực hiện từ 6h hôm nay để phòng, chống trước diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão số 10. Việc cấm biển được thực hiện cho đến khi bão không còn ảnh hưởng.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 10, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã ven biển phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện cấm biển từ 12h ngày 27/9. UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chức năng thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, ven biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn; di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển và tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu xong trước 18h ngày 27/9.

Bão số 10 Bualoi đi nhanh hiếm thấy 40km/h Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (27/9), vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h. Cơ quan khí tượng cảnh báo, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Dự báo trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 35km/h. Đến 4h sáng mai (28/9), tâm bão trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 180km về phía Đông; cường độ tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16. 12 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ giảm còn 25km/h. Đến 16h cùng ngày, vị trí tâm bão trên vùng biển từ Hà Tĩnh - TP Huế; cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão lúc này vẫn ở cấp 12-13, giật cấp 16. Dự báo khoảng tối đến đêm, bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và suy yếu dần. Đến 4h ngày 29/9, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, cường độ giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11. Sau đó 24 giờ, bão giữ nguyên hướng, tốc độ di chuyển và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.