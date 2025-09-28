Từ đêm 26/9 đến nay, trên địa bàn các xã miền núi của Thanh Hóa có mưa lớn, kéo theo tình trạng ngập lụt, sạt lở đất, giao thông chia cắt tại nhiều tuyến đường.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Biên phòng các xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống và ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Tại xã Vạn Xuân, lượng nước từ thượng nguồn đổ về làm 6/10 thôn bị ngập, nhiều tuyến đường sạt lở, chia cắt, lực lượng chức năng cơ sở đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, hỗ trợ di dời tài sản, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân qua lại an toàn.

Nhiều xã miền núi Thanh Hóa bị ngập cục bộ. Ảnh: CTV

Nhiều điểm bị sạt lở đất, đá. Ảnh: CTV

Một số tuyến đường bị hư hỏng. Ảnh: CTV

Trường THCS Tam Thanh bị sạt lở bờ kè móng. Ảnh: CTV

Lực lượng Biên phòng giúp nhà trường dọn dẹp, di chuyển đồ đạc. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng giúp người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Tại xã Xuân Chinh, Tân Thành, Tam Thanh mưa lớn làm hơn 20 ngầm tràn bị ngập, 9/14 thôn bị cô lập. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã xuống từng địa bàn phối hợp cùng chính quyền, rà soát các hộ dân bị ngập, kịp thời giúp người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Ở các xã Yên Nhân, Văn Phú, Hóa Quỳ, nơi có nhiều điểm nguy cơ cao sạt lở, lực lượng chức năng đã lập lán tạm, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, tham mưu chính quyền đóng barie, chốt chặn, không để người và phương tiện liều mình đi qua.

Để đảm bảo an toàn trước bão số 10 đổ bộ và hoàn lưu sau bão, tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị phương án sẵn sàng sơ tán 1.722 hộ dân với hơn 7.300 nhân khẩu tại 59 xã có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Công tác phòng, chống, ứng phó mưa bão tại Thanh Hóa vẫn đang được triển khai khẩn trương.