Sáng 28/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (CKC) Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đang phối hợp với các đơn vị tiếp cận, ứng cứu 2 tàu cá cùng 11 thuyền viên bị nạn khi đang vào trú bão số 10.

Trước đó, vào lúc 5h45 cùng ngày, bà Quất Thị Hải Linh (SN 1995), là người nhà của các thuyền viên trên 2 tàu đánh cá mang số hiệu: BV 4670-TS, BV 0042-TS ở TP Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) báo tin về việc 2 tàu cá cùng 11 thuyền viên bị nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão. Vị trí bị nạn cách bờ khoảng 1,5km (ngay trước cửa lạch Cửa Việt), đề nghị đơn vị hỗ trợ, ứng cứu.

Tàu cá bị nạn khi đang vào tránh bão số 10. Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Qua tra cứu trên hệ thống giám sát hành trình và theo dõi tàu cá, 2 tàu trên không có dữ liệu hành trình trên hệ thống.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Việt đã huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu.

Đến nay đã có 1 thuyền viên bơi vào bờ. Công tác phối hợp ứng cứu đang được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện hết sức khẩn trương tích cực.

Triển khai lực lượng tiếp cận ứng cứu. Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, điều động tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với Đồn Biên phòng CKC Cửa Việt, Triệu Vân tiếp cận các tàu bị nạn.

Hiện đã có 1 thuyền viên vào bờ an toàn. Ảnh: BĐBP Quảng Trị

Đồng thời, duy trì liên lạc với người nhà, chủ tàu và tàu bị nạn, các đơn vị Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Cồn Cỏ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Việt nắm thông tin, xác minh sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu.

