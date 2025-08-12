Vừa qua, Báo VietNamNet đã trao số tiền 46.224.735 đồng của bạn đọc giúp đỡ tới tận tay gia đình bà Lê Thị Hà – mẹ của anh Lê Anh Hùng, nhân vật trong bài viết: “Mẹ già hơn 70 tuổi bán cả gia tài không đủ tiền cứu con trai suy thận”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) trao số tiền 46.224.735 đồng đến gia đình anh Lê Anh Hùng.

Không may bị tai nạn giao thông, chưa kịp hồi phục thì bác sĩ lại phát hiện anh Hùng mắc suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, một mình bà Hà vừa lo chi phí phẫu thuật não cho con sau tai nạn, vừa tiếp tục xoay xở để có tiền chạy thận hằng tuần.

Bao nhiêu tiền bạc dành dụm được đều đã cạn kiệt. Dù anh Hùng có bảo hiểm y tế, nhưng vẫn cần mua thêm thuốc đặc trị cho bệnh suy thận, suy tim. Chưa kể chi phí lọc máu mỗi tuần 3 lần, tiền thuê nhà trọ… mỗi tháng bà Hà phải chi trả khoảng 7 triệu đồng. Số tiền này vượt quá khả năng của bà.

Sau khi hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con bà Hà được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ số tiền 46.224.735 đồng thông qua quỹ báo, số tiền này đã được Báo VietNamNet trao tận tay bà Hà. Ngoài ra, hai mẹ con bà Hà cũng được bạn đọc giúp đỡ trực tiếp số tiền hơn 12 triệu đồng thông qua tài khoản cá nhân của anh Hùng.

Cầm số tiền bạn đọc giúp đỡ trên tay, bà Lê Thị Hà xúc động gửi lời cảm ơn tới quý báo và bạn đọc gần xa đã giúp đỡ gia đình lúc khó khăn.

“Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet. Số tiền này là cứu cánh giúp mẹ con tôi tiếp tục quá trình điều trị, để Hùng có hy vọng sống”, bà Lê Thị Hà nói.