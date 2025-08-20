Anh Phạm Văn Măng (SN 1993) là nhân vật trong bài viết: “Con trai nguy kịch, cha nghèo khánh kiệt kinh tế chỉ mong được nằm viện thay con”.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ anh Phạm Văn Măng bị nhiễm trùng uốn ván số tiền 50.285.374 đồng.

Khoảng cuối tháng 5, trong lúc đi làm thuê, anh Măng không may giẫm phải cành cây khô dẫn đến bị thương, lâu dần gây nhiễm trùng uốn ván. Do tình trạng nguy kịch, anh được chuyển từ bệnh viện tại Long An xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM để cấp cứu.

Bác sĩ cho biết anh Măng nhập viện trong tình trạng cứng hàm, khó thở, ăn uống khó khăn. Hai ngày sau, bệnh nhân phải mở khí quản để thở máy, dùng huyết thanh kháng độc tố uốn ván, thuốc kháng sinh và thuốc an thần.

Do anh Măng không có bảo hiểm y tế nên mọi chi phí đều do gia đình tự chi trả. Thời điểm nhập viện, anh phải làm nhiều thủ thuật, sử dụng kháng sinh liều cao. Vì vậy, sau gần 1 tháng nằm viện, chi phí điều trị đã lên tới 120 triệu đồng.

Để có tiền chữa bệnh cho chồng, chị Trương Thị Ngọc Hoàng tranh thủ đi làm, đồng thời nhờ cha già lên bệnh viện chăm sóc. Thế nhưng với mức lương 5 triệu đồng và gánh nặng nuôi 2 con nhỏ, chị buộc phải vay mượn khắp nơi nhưng chỉ lo được 28 triệu đồng đóng viện phí.

Trong lúc cấp bách, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã liên hệ Báo VietNamNet, mong có thể kết nối đến các nhà hảo tâm.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của anh Măng, nhiều bạn đọc đã giúp đỡ số tiền 50.285.374 đồng. Số tiền này được đại diện Báo VietNamNet trao trực tiếp cho anh Măng. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm cũng đã liên hệ và hỗ trợ thêm hơn 20 triệu đồng.

Mới đây, sức khỏe anh Măng đã bình phục và anh đã được xuất viện về quê. Thông qua Báo VietNamNet, anh gửi lời cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ trong lúc anh gặp khó khăn.

“Nhận được món quà từ bạn đọc tôi mừng lắm. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất. Nhờ mọi người và các y, bác sĩ, tôi mới có thể đứng ở đây. Số tiền này rất quý báu đối với tôi: tôi sẽ đóng viện phí còn nợ hơn 30 triệu đồng, số còn lại sẽ dùng mua thuốc và tái khám cho đến khi sức khỏe ổn định”, anh Măng xúc động nói.