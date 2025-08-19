Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 65.497.583 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi đến bé Nguyễn Xuân Trường (SN 2019, ở Khu 1, thôn Đông, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ), nhân vật trong bài viết: “Xin cứu giúp cậu bé 6 tuổi bị bệnh hiểm nghèo có nguy cơ mất thận”.

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức đã trao số tiền 65.497.583 đồng, tấm lòng bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ bé Nguyễn Xuân Trường mắc bệnh hiểm nghèo.

Khi chị Thái mang thai Trường ở tháng thứ 3, trong một lần đi khám, bác sĩ phát hiện thai nhi bị giãn bể thận bẩm sinh – căn bệnh nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng thận và sự sống của bé.

Chào đời chưa đầy một ngày, Trường đã được chuyển thẳng sang Bệnh viện Việt Đức vì bị hẹp khúc nối ở bể thận, gây giãn nặng và nhiễm trùng tiết niệu. Từ đó, hai mẹ con bước vào chuỗi ngày dài trong bệnh viện.

Mới 3 tháng tuổi, Trường đã phải phẫu thuật mở ống dẫn lưu để đưa nước tiểu ra ngoài. Đến 6 tháng tuổi, bé tiếp tục lên bàn mổ để tạo hình lại khúc nối bể thận, nhưng do đặc thù bệnh lý, phải đặt ống sonde dẫn lưu. Sau đó, hằng năm Trường đều phải thay ống dẫn lưu để tránh nhiễm trùng, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi hoàn cảnh của bé Trường được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Số tiền 65.497.583 đồng từ bạn đọc gửi về quỹ báo đã được chuyển đến gia đình.

Chị Đường Thị Thái (mẹ bé Trường) xúc động cho biết: “Hiện con đã được xuất viện về nhà uống thuốc và thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Số tiền trên của các nhà hảo tâm giúp đỡ rất ý nghĩa với gia đình lúc này, giúp con có thêm điều kiện chữa bệnh lâu dài”.