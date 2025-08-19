MS 2025.221

Khoảng 3 giờ sáng ngày 18/7, sau khi kết thúc ca làm đêm tại xưởng sứ ở xã Tiền Hải (Hưng Yên), chàng trai trẻ Đào Mạnh Thế (SN 2002) trở về nhà ở thôn Vĩ Nguyên, xã Nam Thái Ninh thì bất ngờ gặp tai nạn.

Sau khi được cấp cứu ở Bệnh viện Thái Bình, do vết thương quá nặng, các bác sĩ chuyển Thế đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu gấp giúp Thế thoát khỏi cơn hiểm nghèo.

Tuy nhiên, bác sĩ cho biết, do tình trạng não tổn thương rất nghiêm trọng nên hiện Thế bị liệt nửa người bên trái. Vì vậy, có thể Thế sẽ phải sống như người thực vật đến hết cuộc đời.

Nghe vậy, chị Đào Thị Khánh Huyền (chị gái của Thế) không kìm được nước mắt vì thương em. Chị kể, từ nhỏ, bản thân Thế đã chịu nhiều thiệt thòi. Bố mẹ ly hôn từ nhỏ, bố phải đi làm ăn xa nên 3 chị em Thế sống cùng bà nội.

Vì điều kiện khó khăn nên Thế chỉ học hết cấp 3 rồi xin đi làm tự do. Cuối năm 2023, thấy bố già yếu không đi làm xa được nữa, vừa nghỉ Tết xong, Thế xin đi làm công nhân ở xưởng sứ gần nhà. Nhưng chưa được bao lâu thì gặp tai nạn.

“Từ lúc Thế nằm viện, chi phí điều trị rất tốn kém nên gia đình tôi không đủ sức xoay xở. Để có tiền phẫu thuật cho em, chị em tôi đã phải vay mượn khắp nơi mới được số tiền 50 triệu đồng. Nhưng số tiền này giờ đã hết sạch bởi mỗi ngày, tiền thuốc của em lên tới 5 triệu đồng. Trong khi bác sĩ nói thời gian điều trị của em còn kéo dài và rất tốn kém”, chị Huyền chia sẻ.

Vì gánh nặng chi phí nên lúc sức khoẻ Thế ổn định hơn một chút, gia đình đã xin chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tại đây, số tiền thuốc mỗi ngày cũng lên tới 3 triệu đồng. Trong khi ở nhà còn bố và bà nội già yếu. Hai chị gái của Thế phải vừa thay phiên nhau chăm sóc em, vừa phải xoay xở vay mượn tiền bạc, rất chật vật.

Thời gian gần đây do nằm lâu một chỗ khiến Thế mắc viêm phổi nặng, càng khiến quá trình hồi phục trở nên gian nan. Bác sĩ nói, nếu sức khoẻ ổn định, bệnh viện mới có thể tiếp tục thực hiện việc ghép sọ não cho Thế được. Tuy nhiên, hy vọng phục hồi của Thế vẫn hết sức mong manh.

Chị Huyền rưng rưng tâm sự: “Hai chị em tôi đã lấy chồng, không có điều kiện chăm sóc bố cùng bà nội, chỉ có Thế là chỗ để bố và bà nương tựa lúc tuổi già thì nay em lại ra nông nỗi này, nguy cơ nằm liệt giường cả đời. Gia đình không có điều kiện để em điều trị, chúng tôi chỉ mong có điều kỳ tích xảy ra để em được sống, được khỏe trở lại”.

Gia cảnh khó khăn, bệnh nhân Đào Mạnh Thế lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Đào Mạnh Thế bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng: Chấn thương sọ não, máu tụ màng cứng, chấn thương hàm mặt. Bệnh nhân phải điều trị lâu dài nhưng gia đình không còn khả năng xoay xở.