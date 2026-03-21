Cặp đôi Nguyễn Thị Ngọc Thúy (25 tuổi, bán hàng online) và Lê Quang Quân (36 tuổi, làm nghề thợ hồ) cùng quê Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) đã đem đến chương trình Vợ chồng son câu chuyện tình yêu xúc động. Với tình yêu chân thành, họ đã vượt qua rào cản bệnh tật, ngoại hình để đến với nhau.

Anh Quân kể, cả hai quen biết nhau qua mạng xã hội. Một lần lướt mạng, anh vô tình thấy tấm ảnh chị Thúy chụp ảnh ở địa điểm du lịch nổi tiếng. Anh nhận ra, bản thân cũng từng có một tấm hình ở vị trí này.

Thấy chị Thúy có nụ cười dễ thương, anh Quân sinh lòng cảm mến. Trên mạng xã hội, chị Thúy chỉ đăng những tấm hình xinh xắn, vui vẻ nên anh không biết rõ về hoàn cảnh của chị.

Cho đến khi nhắn tin trò chuyện, anh mới nghe chị Thúy chia sẻ rõ về mình. Chị mắc bệnh bẩm sinh, dẫn đến việc vận động và nói chuyện gặp khó khăn.

Nhắn tin trò chuyện một thời gian, cặp đôi hẹn gặp nhau. Chị Thúy nhắn anh Quân đợi mình ở một cây xăng gần nhà. Tuy nhiên, vì đợi quá lâu, anh đã tự hỏi thăm đường để tìm đến tận nhà chị.

Nhìn thấy anh Quân đến gần cổng nhà mình, chị Thúy sợ bị mẹ phát hiện nên vội vàng leo lên xe máy của anh và giục anh chạy xe thật nhanh. Kỷ niệm đó, khiến anh Quân nhớ mãi.

Trong buổi hẹn đầu tiên, cặp đôi đi uống cà phê, đi siêu thị mua đồ và đi dạo khiến chị Thúy rất vui vẻ.

“Hôm ấy về nhà, tôi rất vui. Nói chuyện thêm một thời gian, tôi càng có cảm tình với cô gái này, thấy quý và thương nữa”, anh Quân chia sẻ.

Tình cảm của cặp đôi bình yên và giản dị. Biết bạn trai làm nghề thợ hồ không có nhiều tiền, mỗi khi cùng nhau đi mua đồ, chị Thúy chỉ chọn mua những thứ bình thường.

Bản thân chị dù không có điều kiện nhưng vẫn tích cóp tiền để mua tặng bạn trai chiếc áo. Từ một chữ “thương”, cặp đôi quyết tâm gắn bó với nhau.

Âm thầm hẹn hò đến buổi thứ 5, cặp đôi bị gia đình chị Thúy phát hiện. Thấy vậy, anh Quân quyết định về ra mắt, xin phép được nên duyên với bạn gái.

Bố mẹ chị Thúy hiểu rõ hoàn cảnh của con gái cũng như điều kiện của anh Quân, sợ hai bên cùng khổ nếu kết duyên. Bởi vậy, họ có chút đắn đo trong lòng.

Cuối cùng, họ vẫn nói với anh Quân: “Nếu con thật lòng thương Thúy thì kêu ba mẹ sang đây nói chuyện".

Thấy được tình cảm chân thành và sự kiên định của con trai, mẹ anh Quân sẵn lòng ủng hộ. Bà chủ động đi xem ngày đẹp để sang nhà gái chào hỏi.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, có một ngày anh Quân vì bận làm việc mà không kịp nghe điện thoại của chị Thúy. Không thể gọi bạn trai, chị Thúy khóc nức nở vì nghĩ bạn trai bỏ rơi mình.

Anh Quân an ủi bạn gái: “Em có thương anh không?”. Chị Thúy đáp: “Dạ thương!”.

Anh Quân khẳng định: “Vậy thì cứ yên tâm đợi anh, đừng khóc. Ai nói ra, nói vào cũng đừng quan tâm, đợi anh xem được ngày đẹp rồi dẫn ba mẹ vô nhà nói chuyện”.

Khi xem được ngày đẹp, anh Quân và gia đình đến nhà chị Thúy xin phép bàn chuyện cưới hỏi. Đến lúc này, phía nhà gái mới thực sự tin anh Quân thương chị Thúy thật lòng.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2025, nhiều người xúc động chứng kiến ngày vui. Sau khi kết hôn, anh Quân về nhà chị Thúy ở rể.

Anh chia sẻ, khuyết điểm của vợ là ham mua đồ trực tuyến, hay tranh luận... Đổi lại, chị Thúy rất thương chồng. Dù đôi tay khuyết tật không thể cầm dao và rửa chén, chị vẫn cố gắng nấu cơm cho chồng khi có thể.

Cuối chương trình, anh Quân xúc động nắm tay chị Thúy bày tỏ: “Anh chỉ có một lời này muốn nói với em. Anh xin lỗi vì đã cưới em trong lúc anh trắng tay. Anh hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hơn để lo cho em. Anh rất yêu và thương em”.

Chị Thúy ôm chầm lấy chồng, cười hạnh phúc.