Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Nguyễn Thị Việt Hà (SN 1999, Đà Nẵng, nhà sáng tạo nội dung) và Huỳnh Lê Thanh Điền (SN 1994, quê Đồng Nai, ca sĩ hoạt động trong nhóm nhạc và kinh doanh riêng).

Chàng trai Đồng Nai có màn theo đuổi cô gái xinh đẹp theo chiến thuật “nhất cự li, nhì tốc độ” đầy thú vị.

Cặp đôi trai xinh, gái đẹp trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Thanh Điền quen Việt Hà trong một lần thuê cô quảng cáo cho sản phẩm mình kinh doanh. Trước đó, Thanh Điền là thành viên của một nhóm nhạc có tiếng, còn Việt Hà lại là “antifan” của nhóm nhạc này. Dẫu vậy, khi được thuê quảng cáo, cô vẫn nhận lời.

Sau một thời gian, Thanh Điền chủ động nhắn tin trò chuyện với Việt Hà trên mạng xã hội. Cô nàng dù chưa có thiện cảm nhưng vẫn trả lời theo phép lịch sự.

Lúc này, Hà vừa mua một căn nhà trả góp ở Đà Nẵng. Cô đăng tin cho thuê 1 phòng để có thêm chi phí trang trải. Thanh Điền biết tin đã dùng tài khoản phụ để đặt thuê phòng với giá 5 triệu đồng/tháng. Anh thậm chí thanh toán tiền thuê cho cả năm.

“Tôi muốn theo đuổi cô gái này nên 'nhất cự li, nhì tốc độ' thuê luôn phòng trong nhà của cô ấy”, Điền kể.

Thanh Điền đến nhận phòng vào đúng dịp sinh nhật Hà khiến cô một phen bất ngờ. Trong thời gian sống chung dưới một mái nhà, Điền rủ Hà quay video yêu đương để có cơ hội nhận quảng cáo. Sau thời gian suy nghĩ, Hà quyết định nhận lời. Cặp đôi nhờ thế có thêm cơ hội tìm hiểu nhau.

Tháng 7/2024, Thanh Điền về TPHCM giải quyết công việc mà không thông báo với Việt Hà khiến cô hụt hẫng. Sau một thời gian, anh bất ngờ quay lại Đà Nẵng và lần này, anh quyết tâm tỏ tình.

Hôm đó, anh hẹn Việt Hà ra nhà hàng để tỏ tình. Không may, cô bị đau bụng phải nhập viện nên anh đã có màn tỏ tình vừa lãng mạn, vừa hài hước ngay trên giường bệnh. Cảm động trước sự chân thành của anh chàng, Hà đã gật đầu đồng ý.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân thú vị. Ảnh cắt từ clip

Chuyện tình yêu của cặp đôi bị gia đình Hà phản ứng dữ dội. Bố Hà thậm chí bật khóc khuyên nhủ con gái nên rời xa chàng trai này vì thấy anh nhuộm tóc xanh đỏ, đeo khuyên tai...

Để thuyết phục và lấy được lòng tin của gia đình bạn gái, Điền sẵn sàng tháo khuyên tai, nhuộm lại tóc đen. Anh cũng đặt vé cho bố mẹ đi du lịch Đà Nẵng để nhân tiện sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa hai bên gia đình. Cuối cùng, cặp đôi đã thành công thuyết phục, nhận được lời chúc phúc từ bố mẹ.

Tuy nhiên, trước ngày cưới, cặp đôi vẫn gặp biến cố. Trong một lần cãi vã lớn tiếng, Thanh Điền áp lực đến mức đòi hủy hôn. Sau khi suy nghĩ mọi chuyện, Việt Hà chủ động làm hòa bằng cách nấu đồ ăn ngon cho bạn trai. Họ nhận ra, đôi bên vẫn rất cần nhau nên quyết định bỏ qua mâu thuẫn vụn vặt để vun vén hạnh phúc.

Cặp đôi làm đám cưới vào tháng 9/2025. Hiện tại, cả hai sống và làm việc tại TPHCM.

Việt Hà “bóc phốt” chồng thường xuyên im lặng khi có mâu thuẫn. Cô mong muốn chồng chia sẻ nhiều hơn để đôi bên có thể hiểu nhau.

Với Thanh Điền, tật xấu của vợ là muốn giải quyết mâu thuẫn ngay lập tức dẫn đến căng thẳng leo thang. Anh mong vợ kiên nhẫn hơn, cho anh thời gian bình tâm lại sau mỗi cuộc cãi vã để có thể giải quyết mọi chuyện trong bình yên.

Cuối chương trình, Việt Hà nhắn nhủ đến chồng: “Mong anh nhường nhịn em, nói chuyện với em, bày tỏ tình cảm với em nhiều hơn”. Thanh Điền đáp lại vợ bằng cái ôm tình cảm.