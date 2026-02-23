Vợ chồng son tập 651

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Nguyễn Hoài Phương (33 tuổi) và Trần Trúc Lan (34 tuổi, cùng quê Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp). Cặp đôi có hành trình quen, yêu và cưới đầy thú vị.

Hoài Phương và Trúc Lan ở gần nhà nhau, chỉ cách 1 phút đi xe máy. Ấn tượng của Lan về anh chàng không mấy tốt đẹp.

Vợ chồng Hoài Phương và Trúc Lan trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Chị Lan nhớ lại, thuở mới lớn, mỗi lần muốn sang nhà bạn thân chơi, chị phải đi qua nhà anh Phương. Lần nào thấy anh Phương và nhóm bạn đứng chơi ở đó, chị đều mang tâm lý sợ bị bắt nạt.

“Hồi đó, tôi luôn nghĩ anh ấy rất quậy nên sợ lắm”, Lan kể.

Dù gần nhà và học chung trường nhưng anh Phương và chị Lan chưa từng trò chuyện trực tiếp với nhau. Cho đến khi cả hai học xong đại học, cơ duyên mới đến.

Hôm ấy, họ cùng dự đám cưới của một người bạn chung. Anh Phương luôn theo sát chị Lan và thể hiện sự ga lăng của mình.

Chị Lan cũng thay đổi hoàn toàn cái nhìn về anh chàng hàng xóm này. Không còn ấn tượng xấu như trước kia, chị bắt đầu thích vẻ ngoài gọn gàng và đặc biệt mê giọng hát hay của anh. Họ trao đổi số điện thoại và bắt đầu liên lạc với nhau từ đó.

“Khi gặp lại Lan, tôi có cảm giác muốn theo đuổi cô gái này. Với cô ấy, tôi có nhiều cảm xúc lắm”, anh Phương kể.

Chị Lan kể lại kỷ niệm hài hước thuở mới yêu. Ảnh cắt từ clip

Tìm hiểu nhau một thời gian, anh Phương quyết định “đánh nhanh thắng nhanh”. Vào ngày dẫn chị Lan đi dự sinh nhật bạn, anh mạnh dạn rủ bạn gái đi khách sạn với lời hứa “chỉ ôm tâm sự”.

Chị Lan ban đầu từ chối nhưng sau khi bạn trai thuyết phục, chị đã đồng ý. Tuy nhiên, lần ghé thăm khách sạn này, chị Lan đã có một phen dỗi hờn vì lý do hài hước. Anh Phương nói vào khách sạn “chỉ ôm tâm sự”, chị Lan vốn không tin nhưng không ngờ, đó lại là sự thật. Bước ra từ phòng tắm, thấy bạn trai nằm ngủ ngon lành, chị Lan “dở khóc dở cười” giận dỗi.

Dẫu vậy, tình cảm của cặp đôi càng thêm khăng khít từ sau kỷ niệm ấy. Cùng nhau vượt qua những thăng trầm cuộc sống, họ chính thức về chung một nhà vào năm 2018.

Khó khăn lớn nhất sau khi kết hôn của cặp đôi là chuyện con cái. Chị Lan bị lạc nội mạc tử cung nên khó có con. Cặp đôi kiên trì "tìm con" suốt 5 năm.

Anh Phương không hài lòng khi vợ khá nóng tính. Ảnh cắt từ clip

Trên sóng Vợ chồng son, chị Lan bật khóc kể về hành trình tìm con của mình. Vợ chồng chị làm đủ mọi cách chỉ mong có mụn con, nhưng vẫn không được như ý nguyện.

Cuối cùng, vợ chồng chị Lan quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tháng 5/2023, họ vỡ òa hạnh phúc chào đón bé gái đầu lòng, đặt tên ở nhà là Kami.

Cùng nhau vượt qua bao thăng trầm cuộc sống, cặp đôi rất trân trọng nhau. Cuộc sống hôn nhân tuy vẫn có những điều chưa hợp ý nhưng cả hai vẫn bỏ qua để vun vén tổ ấm hạnh phúc.

Cuối chương trình, anh Phương nhìn vào mắt vợ thổ lộ: “Em ráng giữ gìn sức khỏe. Mỗi ngày em đi làm từ sáng đến tối, vợ chồng mình có khi chỉ được gặp nhau 30 phút. Anh mong chúng ta có nhiều thêm thời gian được ở bên nhau. Tiền thì ai cũng thích, nhưng em vẫn phải giữ sức khỏe để còn lo cho con và ở với anh thật lâu”.

Chị Lan xúc động hứa hẹn sẽ cố gắng sắp xếp để chu toàn mọi thứ.