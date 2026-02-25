Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò số mới nhất, Trương Minh Tuấn (32 tuổi, TPHCM, làm giám sát - điều phối chất lượng dự án) gây ấn tượng với sự hài hước và lối nói chuyện hoạt ngôn. Tình trường “non nớt” với kinh nghiệm gần như bằng không của anh chàng khiến khán giả bật cười.

Minh Tuấn chia sẻ, anh là người có mục tiêu trong công việc, luôn xây dựng kế hoạch rõ ràng, một khi đã theo đuổi điều gì thì không bỏ cuộc. Ngoài ra, anh có tính cách vui vẻ, hòa đồng, thích chơi thể thao, tuy nhiên lại khá nhút nhát trong chuyện tình cảm nam nữ.

Minh Tuấn - chàng trai 32 tuổi chưa một lần yêu. Ảnh cắt từ clip

Ở tuổi 32, Minh Tuấn khiến bà mối Ngọc Lan ngỡ ngàng khi chưa có “một mảnh tình vắt vai”. Anh chàng cho hay, thời gian qua anh tập trung tối đa cho việc học hành và gây dựng sự nghiệp nên không có cơ hội yêu đương. Anh hài hước thổ lộ chưa có nụ hôn đầu.

Minh Tuấn mong muốn tìm được người bạn gái thân thiện, tràn đầy năng lượng và tôn trọng những phút giây cảm xúc. Anh mong cô gái ấy có thể cùng mình chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, biết chăm lo cho gia đình để cùng nhau đi đường dài.

Bạn gái ghép đôi với Minh Tuấn là Lê Thị Huyền Linh (SN 1999, quê Quảng Trị, trợ lý giám đốc). Huyền Linh gây ấn tượng với nụ cười tỏa nắng, phong thái tự tin, tràn đầy năng lượng.

Huyền Linh chia sẻ, cô là người thích học ngoại ngữ, biết giao tiếp tiếng Trung, tiếng Anh, thích chơi thể thao và sống tích cực.

Huyền Linh là cô gái lạc quan, tích cực. Ảnh cắt từ clip

Linh từng trải qua 2 mối tình, mối tình thứ nhất kéo dài 6 tháng. Mối tình thứ hai, dù quen nhau khá lâu, nhưng khi chính thức yêu cũng chỉ kéo dài vài tháng rồi chia tay.

Cô mong muốn tìm được người chồng hiền lành, cầu tiến, có trách nhiệm với gia đình.

Ngay khi hàng rào hé mở, Minh Tuấn đã gửi đến Huyền Linh một lá thư tay với nội dung dễ thương:

“Gửi em, cô gái anh chưa từng gặp! Anh là người không giỏi nói lời hoa mỹ nhưng lại rất nghiêm túc khi nghĩ đến chuyện đồng hành.

Anh tin rằng, một mối quan hệ đẹp không bắt đầu từ những điều quá lớn lao mà từ việc hai người có thể ngồi cạnh nhau trong im lặng mà vẫn thấy bình yên, có thể chia sẻ với nhau những ngày vui và không bỏ đi khi ngày buồn xuất hiện.

Anh không hứa mình là người hoàn hảo nhưng có thể hứa sẽ là người tử tế. Tử tế trong cách lắng nghe, tử tế trong cách cư xử và tử tế ngay cả khi chúng ta không cùng quan điểm”.

Lá thư khiến Huyền Linh xúc động.

Cặp đôi có những phút giây tìm hiểu thẳng thắn, chân thành. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện, Minh Tuấn đã dành cho bạn gái ghép đôi những lời tán dương: “Hôm nay em trang điểm rất xinh, nụ cười của em cũng tràn đầy năng lượng. Anh hy vọng, chúng ta có thể trao nhau cơ hội tìm hiểu”.

Huyền Linh cũng có ấn tượng tốt với đàng trai. Cô thấy anh chàng hiền lành, có giọng nói ấm áp.

Nhắc đến kế hoạch tương lai, Minh Tuấn khá cởi mở. Anh sẵn sàng quen bạn gái ở xa và tự tin sẽ tìm được công việc phù hợp cho mình dù ở bất cứ đâu. Trong hôn nhân, anh không quan trọng ai là người nắm giữ kinh tế, chỉ cần người đó quản lý tốt. Điều anh bận tâm hơn cả là sự thấu hiểu và đồng hành.

Đó cũng là điều Huyền Linh đề cao. Công việc khá bận rộn, Huyền Linh mong tìm được người có thể thấu hiểu, chia sẻ với mình việc gia đình.

Cặp đôi càng trò chuyện lại càng hiểu nhau. Họ có chung chí hướng trong sự nghiệp và có chung quan điểm về hôn nhân, gia đình. Cả hai khẳng định, đã đủ chững chạc và sẵn sàng tinh thần bước vào cuộc sống hôn nhân.

Sau phút giây tìm hiểu đầy chân thành, Minh Tuấn và Huyền Linh cùng nhau bấm nút hẹn hò. Cái kết đẹp khiến ông mai - bà mối không giấu được sự phấn khởi.