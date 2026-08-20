Vào tối 19/8, chiếc điện thoại gập dọc đầu tiên của motorola kể từ khi trở lại thị trường Việt Nam đã chính thức ra mắt với tên gọi razr fold.

Có 3 điểm đáng chú ý trên chiếc điện thoại gập này, đó chính là màn hình ngoài có tốc độ làm mới (tần số quét) lên tới 165 Hz, pin dung lượng 6.000 mAh và theo DXOMARK đây là chiếc điện thoại gập có camera số 1 thế giới hiện nay.

Sau đây là những hình ảnh về sản phẩm này:

razr fold có màn hình chính kích thước 8.1 inch, độ phân giải 2K, độ sáng tối đa lên đến 6.200 nits và tốc độ làm mới màn hình là 120 Hz.

Trong khi đó màn hình ngoài có kích thước 6.6 inch, tốc độ làm mới màn hình lên tới 165 Hz, độ sáng tối đa lên tới 6.000 nits.

Máy có độ dày 4,7 mm khi mở, nặng 243g.

Khi gập máy có độ dày 9,9 mm.

Cạnh trên gồm hệ thống loa và lỗ mic.

Cạnh phải gồm nút nguồn và tăng, giảm âm lượng.

Cạnh dưới gồm khe cắm SIM, cồng sạc USB-Type C, loa và lỗ mic.

Máy được trang bị 3 camera cùng độ phân giải 50 MP ở mặt sau, bao gồm: camera siêu rộng lên tới 122 độ, quay phim 4k - 60 fps, cùng công nghệ Dolby Vision; Camera tele với cảm biến Sony LYTIA 600, zoom quang học 3x và zoom kỹ thuật số + AI lên tới 100x, quay phim 4k - 60 fps, cùng công nghệ Dolby Vision; Camera chính với cảm biến Sony LYTIA 828, kích thước điểm ảnh 2,4 micromet, kích thước cảm biến 1/1.28", chống rung quang học OIS, quay phim 8K - Dolby Vision, lấy nét toàn điểm đa hướng.

razr fold trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 gen 5, pin 6.000 mAh, bắt đầu cho đặt hàng tại Việt Nam từ tối 19/8, mức giá 49,99 triệu đồng.

Nhược điểm của chiếc smartphone này nằm ở mức giá và cấu hình chưa thật sự nổi bật. Giá 49,99 triệu đồng được xem là quá cao cho một chiếc smartphone gập ngang sử dụng chip Snapdragon 8 gen 5 (không phải là dòng chip di động cao cấp mới nhất và mạnh nhất của Qualcomm), camera độ phân giải 50 MP; bên cạnh đó phần nếp gấp cũng chưa hoàn toàn được tối ưu một cách tốt nhất, so với các smartphone gập khác trên thị trường hiện nay.

Với mức giá trên, chiếc smartphone gập của motorola chỉ rẻ hơn Oppo Find N6, tuy nhiên Find N6 được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 đời mới hơn, camera chính độ phân giải lên tới 200 MP; bên cạnh đó trang bị công nghệ gập mới với bản lề Titanium Flexion thế hệ thứ hai, tối ưu được phần nếp gấp gần như hoàn hảo.

Ngoài ra, người dùng hoàn toàn có thể có lựa chọn khác là chiếc Galaxy Z Fold 8 Ultra với cấu hình mạnh hơn, camera chính độ phân giải cũng lên tới 200 MP. Đáng chú ý, hiện tại với các ưu đãi từ hệ thống các cửa hàng bán lẻ, giá chiếc smartphone gập mới của Samsung chỉ còn ở khoảng từ 43,5 - 44 triệu đồng.

Ảnh: Anh Tú