Vào tối 19/8, chiếc điện thoại gập dọc đầu tiên của motorola kể từ khi trở lại thị trường Việt Nam đã chính thức ra mắt với tên gọi razr fold.
Có 3 điểm đáng chú ý trên chiếc điện thoại gập này, đó chính là màn hình ngoài có tốc độ làm mới (tần số quét) lên tới 165 Hz, pin dung lượng 6.000 mAh và theo DXOMARK đây là chiếc điện thoại gập có camera số 1 thế giới hiện nay.
Sau đây là những hình ảnh về sản phẩm này:
Nhược điểm của chiếc smartphone này nằm ở mức giá và cấu hình chưa thật sự nổi bật. Giá 49,99 triệu đồng được xem là quá cao cho một chiếc smartphone gập ngang sử dụng chip Snapdragon 8 gen 5 (không phải là dòng chip di động cao cấp mới nhất và mạnh nhất của Qualcomm), camera độ phân giải 50 MP; bên cạnh đó phần nếp gấp cũng chưa hoàn toàn được tối ưu một cách tốt nhất, so với các smartphone gập khác trên thị trường hiện nay.
Với mức giá trên, chiếc smartphone gập của motorola chỉ rẻ hơn Oppo Find N6, tuy nhiên Find N6 được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 đời mới hơn, camera chính độ phân giải lên tới 200 MP; bên cạnh đó trang bị công nghệ gập mới với bản lề Titanium Flexion thế hệ thứ hai, tối ưu được phần nếp gấp gần như hoàn hảo.
Ngoài ra, người dùng hoàn toàn có thể có lựa chọn khác là chiếc Galaxy Z Fold 8 Ultra với cấu hình mạnh hơn, camera chính độ phân giải cũng lên tới 200 MP. Đáng chú ý, hiện tại với các ưu đãi từ hệ thống các cửa hàng bán lẻ, giá chiếc smartphone gập mới của Samsung chỉ còn ở khoảng từ 43,5 - 44 triệu đồng.
Ảnh: Anh Tú