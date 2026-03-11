Tối 10/3, tại TPHCM, Motorola đã ra mắt chiếc smartphone cao cấp đầu tiên của mình tại thị trường Việt Nam với tên gọi Signature.

Motorola Signature có màn hình 6.78 inch, tần số quét 165Hz và độ sáng lên tới 6.200 nit

Máy có màn hình Extreme AMOLED 6.78 inch, tần số quét 165Hz và độ sáng lên tới 6.200 nit, trang bị bộ vi xử lý Snapdragon Gen 5. Pin của máy có dung lượng 5.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 90W và sạc không dây 50W.

Máy cũng được chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MLT-STD 810H, với kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2, cùng khả năng kháng nước và kháng bụi IP68/IP69.

Sau đây là ảnh thực tế của chiếc smartphone cao cấp này:

Mặt trước máy trang bị camera selfie cảm biến Sony LYTIA 500, độ phân giải 50MP, hỗ trợ quay 4K.

Mặt lưng gồm 3 camera chính, đèn flash và logo Motorola.

Camera chính có độ phân giải 50MP với cảm biến Sony LYTIA 828 hỗ trợ quay video Dolby Vision; camera tele tiềm vọng 50MP, cảm biến Sony LYTIA 600 với zoom quang 3x và zoom kỹ thuật số lên đến 100x; camera macro/góc siêu rộng 50MP.

Cạnh phải gồm nút tăng, giảm âm lượng và nút nguồn.

Cạnh trái trang bị một nút đa năng.

Cạnh trên là micro, khe loa ngoài, logo Dolby Atmos. Riêng khe SIM và cổng sạc được trang bị ở cạnh dưới.

Thông tin chi tiết về điện thoại.

Bên cạnh màu đen, Signature còn có phiên bản màu xanh olive.

Ảnh: Anh Tú