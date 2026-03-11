Signature là chiếc smartphone cao cấp đầu tiên của Motorola ra mắt tại thị trường Việt Nam, có giá 22.990.000 đồng và được bán ra từ 10/3.
Tối 10/3, tại TPHCM, Motorola đã ra mắt chiếc smartphone cao cấp đầu tiên của mình tại thị trường Việt Nam với tên gọi Signature.
Máy có màn hình Extreme AMOLED 6.78 inch, tần số quét 165Hz và độ sáng lên tới 6.200 nit, trang bị bộ vi xử lý Snapdragon Gen 5. Pin của máy có dung lượng 5.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 90W và sạc không dây 50W.
Máy cũng được chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MLT-STD 810H, với kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2, cùng khả năng kháng nước và kháng bụi IP68/IP69.
Sau đây là ảnh thực tế của chiếc smartphone cao cấp này: