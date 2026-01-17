Năm 2026, smartphone đã phát triển đến mức quá hoàn thiện. Các mẫu flagship giờ đây trở nên… dễ đoán. Mỗi khi một chiếc Galaxy S hay iPhone mới ra mắt, người dùng gần như biết trước kịch bản: cực nhanh, camera xuất sắc, trải nghiệm mượt mà, mọi thứ đều rất tốt, nhưng không còn nhiều bất ngờ.

Chính vì thế, dòng Edge của Motorola từng khiến người dùng thích thú. Giá thấp hơn đáng kể so với các flagship hàng đầu, nhưng lại có phong cách thiết kế riêng, luôn bắt nhịp với xu hướng thời trang hiện đại, hiệu năng đủ mạnh cho hầu hết nhu cầu. Đó là những chiếc điện thoại có cá tính.

Motorola Signature có trở thành đối thủ nặng ký của Galaxy S26 Ultra? Ảnh: PhoneArena

Vì vậy, khi tin đồn về một flagship hoàn toàn mới mang tên Motorola Signature, thậm chí có thể hỗ trợ bút stylus, bắt đầu xuất hiện rồi được xác nhận đã khiến rất nhiều người kỳ vọng.

Mỏng, nhẹ, đẹp và… siêu bền

Motorola đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc tạo ra những thiết kế bắt mắt với dòng Edge. Hãng thường sử dụng chất liệu giả da, các bề mặt có vân độc đáo, kết hợp màu sắc do Pantone tuyển chọn, để tạo ra những chiếc smartphone trông như một phụ kiện thời trang cao cấp.

Signature rõ ràng thừa hưởng triết lý đó. Máy có hai phiên bản hoàn thiện bề mặt vân chéo hoặc vải lanh, đi kèm hai màu Pantone Olive và Pantone Carbon. Nhưng Motorola không dừng lại ở vẻ ngoài.

Điều bất ngờ là Signature còn được thiết kế để cực kỳ bền bỉ. Máy đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68/IP69 cao nhất hiện nay, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810H về khả năng chịu rung lắc, nhiệt độ cao và môi trường khắc nghiệt.

Thông thường, IP69 và MIL-STD-810H chỉ xuất hiện trên những chiếc điện thoại “nồi đồng cối đá”, to, dày và nặng như một chiếc xe tăng bỏ túi.

Việc đưa các tiêu chuẩn này lên một flagship mỏng, nhẹ, bóng bẩy là điều rất hiếm thấy và cũng là điểm cộng lớn cho Motorola Signature.

Đối thủ Galaxy S26 Ultra ngay từ vạch xuất phát

Với mức giá khoảng 1.000 euro (hơn 30 triệu đồng), Motorola Signature rõ ràng nhắm thẳng vào phân khúc của Galaxy S26 Ultra, vốn được dự đoán có giá khởi điểm khoảng 1.450 euro tại châu Âu.

Signature không có giá chính thức tại Mỹ, nên việc so sánh tại thị trường châu Âu là hợp lý nhất.

Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,8 inch cỡ lớn, tần số quét lên đến 165 Hz, và hỗ trợ bút Moto Pen Ultra. Tuy nhiên, cây bút này lại là phụ kiện mua rời, có giá khoảng 60 euro.

Như vậy, nếu xem Signature là đối thủ trực tiếp của Galaxy S26 Ultra, tổng chi phí thực tế sẽ là khoảng 1.060 euro.

Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với flagship của Samsung. Dù vậy, việc bút stylus không được tích hợp trong thân máy đồng nghĩa với rủi ro quen thuộc: dễ quên, dễ thất lạc, kém tiện hơn trải nghiệm S Pen của Galaxy.

Ngoài ra, việc so sánh giá niêm yết thuần túy cũng chưa hoàn toàn công bằng. Trên thực tế, rất ít người mua Galaxy Ultra đúng giá MSRP.

Samsung luôn có ưu đãi đặt trước, khuyến mãi ngày mở bán và các đợt giảm giá định kỳ. Một Galaxy S26 Ultra trong ngày “kèo tốt” có thể chỉ còn khoảng 1.200 euro.

Vậy với mức chênh lệch không quá lớn như vậy, Motorola Signature có đủ sức hấp dẫn để kéo người dùng rời khỏi hệ sinh thái Galaxy?

Con chip “yếu hơn”: sự đánh đổi gây tranh cãi

Câu trả lời có thể nằm ở lựa chọn vi xử lý. Motorola Signature sử dụng Snapdragon 8 Gen 5, cái tên nghe có vẻ rất “flagship”, nhưng thực chất lại không phải con chip mạnh nhất của Qualcomm. Phiên bản cao cấp nhất hiện nay là Snapdragon 8 Elite Gen 5, với cách đặt tên dễ gây nhầm lẫn.

Vậy Snapdragon 8 Gen 5 yếu đến mức nào? Các bài thử nghiệm trên OnePlus 15R cho thấy nó chỉ ngang với Snapdragon 8 Gen 3 đời cũ. Đó cũng chính là con chip bên trong Galaxy S24 Ultra.

Thực tế là Snapdragon 8 Gen 3 vẫn rất nhanh. Những người đã dùng Galaxy S24 Ultra chưa bao giờ cảm thấy nó chậm chạp. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cảm nhận giá trị, với một chiếc điện thoại giá 1.000 euro, người dùng kỳ vọng phần cứng phải là loại “đỉnh nhất”.

Motorola có phần gỡ gạc bằng hệ thống tản nhiệt kim loại lỏng dạng lưới đồng mới, cho phép chip duy trì xung nhịp cao lâu hơn.

Nhưng dù sao đi nữa, việc dùng một con chip không phải top đầu vẫn khiến Signature mất điểm trong mắt người dùng khó tính.

Camera: quân bài có thể xoay chuyển cục diện

Nếu có yếu tố nào đó đủ sức thay đổi hoàn toàn đánh giá về Motorola Signature, thì đó chính là camera. Máy sở hữu cụm ba camera sau, tất cả đều dùng cảm biến 50MP. Camera chính là Sony LYT-828, một cảm biến còn khá mới nhưng rất giàu tiềm năng.

Trên lý thuyết, LYT-828 có dải tương phản động vượt 100 dB, tương đương khoảng 17 stop ánh sáng, nhờ công nghệ Hybrid Frame-HDR. Nói đơn giản, đây là thông số tiệm cận các cảm biến dùng trong điện ảnh.

Cảm biến này trên Vivo X300 Pro là khá ấn tượng. Ảnh cho ra có màu sắc sống động, độ nét cao, HDR xuất sắc và gần như không cần chỉnh sửa để chia sẻ ngay.

Dĩ nhiên, vẫn còn câu hỏi: bao nhiêu phần trăm thành công đó đến từ phần mềm xử lý của Vivo và bao nhiêu đến từ chính cảm biến? Motorola sẽ phải chứng minh năng lực xử lý ảnh của mình. Nhưng tiềm năng là rất rõ ràng.

Các camera phụ không quá nổi bật: ống kính tele 3x, zoom số 100x mang tính quảng bá nhiều hơn thực tế. Tuy nhiên, việc hỗ trợ macro bằng cả ống kính tele và góc siêu rộng là một điểm đáng khen, đặc biệt với những ai yêu thích chụp macro tele.

Mối đe dọa thực sự cho Samsung, hay chỉ là phép thử?

Rõ ràng, Motorola đang rất thận trọng với Signature. Lịch phân phối còn mơ hồ, không có kế hoạch ra mắt tại Mỹ, dấu hiệu cho thấy hãng đang “thăm dò” thị trường hơn là tung ra một sản phẩm chủ lực quy mô lớn.

Mức giá hiện tại khiến Signature đứng ngang OnePlus 15, trong khi hiệu năng thấp hơn và camera vẫn cần kiểm chứng.

Nếu chất lượng ảnh thực tế đạt tới tầm Vivo X300 Pro, mọi nghi ngờ có thể tan biến. Nhưng nếu không, Signature sẽ rất khó thuyết phục.

Dù vậy, khi đặt cạnh Galaxy S26 Ultra, Motorola Signature vẫn có những lợi thế riêng: thiết kế độc đáo, độ bền vượt trội và mức giá dễ tiếp cận hơn. Nó hoàn toàn có khả năng chinh phục một bộ phận người dùng đang tìm kiếm sự khác biệt.

Signature giống như một bài kiểm tra xem Motorola đã tích lũy được bao nhiêu “thiện cảm” từ người dùng. Đây là chiếc điện thoại dựa nhiều vào uy tín thương hiệu hơn là chiến lược phá giá hay một tính năng độc nhất thực sự nổi bật.

Chính vì thế, Motorola tỏ ra dè dặt. Không chỉ người tiêu dùng tò mò liệu Signature có thành công hay không mà chính Motorola cũng đang chờ câu trả lời đó.

(Theo PhoneArena, Macworld)