Tối ngày 10/3, Motorola đã chính thức ra mắt chiếc smartphone đầu tiên thuộc phân khúc cao cấp của mình tại Việt Nam là Motorola Signature.

Motorola Signature chính thức ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Đáng chú ý, chiếc smartphone cao cấp này trang bị 4 camera đều cùng có độ phân giải 50MP, hãng tự tuyên bố là “Camera Phone số 1 Việt Nam”.

Cụ thể, camera chính có độ phân giải 50MP với cảm biến Sony LYTIA 828 hỗ trợ quay video Dolby Vision; camera tele tiềm vọng 50MP, cảm biến Sony LYTIA 600 với zoom quang 3x và zoom kỹ thuật số lên đến 100x; camera macro/góc siêu rộng 50MP; camera selfie 50MP, cảm biến Sony LYTIA 500 hỗ trợ quay 4K. Cùng với đó là trợ lý thông minh moto.ai hỗ trợ cho ra những bức ảnh chất lượng cao.

Signature có thiết kế siêu mỏng chỉ 6,99mm, được hoàn thiện từ nhôm chuẩn hàng không với hai phiên bản màu là Pantone Xanh Olive và Pantone Đen Carbon.

Ảnh: Anh Tú

Ảnh: Anh Tú

Máy có màn hình Extreme AMOLED 6.78 inch, tần số quét 165Hz và độ sáng lên tới 6200 nit. Pin của máy có dung lượng 5200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 90W và sạc không dây 50W.

Chiếc smartphone cao cấp này trang bị bộ vi xử lý Snapdragon Gen 5 mang đến hiệu năng AI thế hệ mới. Máy cũng được chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MLT-STD 810H, với kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2, cùng khả năng kháng nước và kháng bụi IP68/IP69.

Motorola Signature có giá bán 22.990.000 đồng. Cũng trong tối 10/3, Motorola còn giới thiệu smartphone edge 70 với thiết kế siêu mỏng chỉ 5,99mm có giá 12.990.000 đồng.