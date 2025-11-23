Tại tập 11 của Anh trai say hi 2025, 3 tiết mục cuối khép lại live stage 4. Đội Vũ Cát Tường hoá "5 thầy trò Trường Tăng" trong tiết mục Trực giác với các nghệ danh: Jey B - Bi Bát Ngáo, Mason Nguyễn - Bạch Mã Sơn, Thái Ngân - Sa Ngộ Nghĩnh, Robber - Tôn Ngộ Hong, Vũ Cát Tường - Tường Tăng.

Ca khúc có phong Afro kết hợp giai điệu ngũ cung, mở màn bằng tiếng đàn tranh từ khách mời Bí Đỏ - vợ của Vũ Cát Tường. Các thành viên thể hiện nhiều loại nhạc cụ trên sân khấu, Jey B, Robber, Mason Nguyễn chơi trống, đội trưởng Vũ Cát Tường và Thái Ngân lần lượt có màn solo sáo và guitar điện.

Đội trưởng Vũ Cát Tường mời vợ cùng biểu diễn.

Sân khấu tiết mục Nỡ lòng đồng ý của đội B Ray được thiết kế với 5 địa điểm tượng trưng cho 5 giai đoạn của nỗi đau: Phủ nhận, phản kháng, mặc cả, dằn vặt và chấp nhận.

Đội trưởng B Ray cho biết ý tưởng xuất phát từ chính câu chuyện anh mang trong lòng suốt hơn một thập kỷ. Rapper rưng rưng trải lòng về sự ra đi theo cách tiêu cực của người bạn thân. Dù luôn quan tâm, giúp đỡ người khác, cô lại mang vết thương lòng, không thể vượt qua, khiến B Ray liên tục dằn vặt bản thân. Anh mong được hát cho người bạn này, nếu một ngày có thể gặp lại.

Tiết mục 'Nỡ lòng đồng ý'.

B Ray trải lòng:

Đội Negav thể hiện tiết mục hip hop kết hợp trap - BOUNCE. Toàn bộ giọng ca đều không hát mà chuyển sang rap, nhảy. Sân khấu tái hiện lại buổi ra mắt và fansign đầu tiên của 30 "anh trai" ở mùa 2.

Tiết mục 'BOUNCE'.

Sau 2 vòng thi, đội Vũ Cát Tường giành chiến thắng live stage 4 với cả 2 tiết mục cùng giữ hạng 1, giúp toàn bộ thành viên an toàn. Các "anh trai" chia tay chương trình là Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Lohan, Phúc Du, RIO, Cody Nam Võ, Jaysonlei.

Kết thúc live stage 4, 7 gương mặt phải ra về.

Live stage 5 - vòng thi cuối với chủ đề “Brocation - Kỳ nghỉ đáng nhớ cùng anh em” sẽ có 4 đội trưởng, gồm những gương mặt đạt thứ hạng cao nhất các tuần: Vũ Cát Tường, Negav, buitruonglinh, Karik, Ngô Kiến Huy, Sơn.K. Trong đó, Vũ Cát Tường, Negav gây chú ý khi liên tục lọt top đầu chương trình.

Top 18 bình chọn ra 3 đội trưởng gồm: Karik, Sơn.K và Vũ Cát Tường. Đội trưởng thứ tư là B Ray. Các đội sẽ thực hiện 1 bài nhóm, mỗi người có 1 bài solo.

Sau khi lập đội, trải qua các trò chơi để chọn bài hát, đội Sơn.K (BigDaddy, CONGB, Mason Nguyễn) chọn ca khúc Ngất ngây. Đội Karik (buitruonglinh, Hải Nam, Ngô Kiến Huy, OgeNus) sở hữu Đoán xem. Đội Vũ Cát Tường (Thái Ngân, Robber, Ryn Lee, Jey B) giành Đắm chìm. Đội B Ray (Negav, GILL, Vương Bình) chọn Ai là người anh thương.

