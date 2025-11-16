Tại tập 9 của Anh trai say hi 2025, 25 giọng ca còn lại bước vào live stage 4 với loạt thử thách sinh tồn, giải mã. Dàn "anh trai" được chia thành 5 nhóm, trình diễn 2 tiết mục riêng biệt. Khép lại vòng thi, 7 nam ca sĩ sẽ phải ra về.

Hai đội trưởng đầu tiên được xác định là Negav và buitruonglinh - bộ đôi có thứ hạng cao nhất ở live stage 3. Hai đội trưởng tiếp theo - CONGB, Vũ Cát Tường do khán giả và 6 nữ ca sĩ khách mời (Bảo Thy, Min, Orange, Lamoon, Mỹ Mỹ, 52Hz) bình chọn. Đội trưởng cuối cùng - B Ray do chính các "anh trai" bình chọn.

Năm đội trưởng ở live stage 4.

Sau vòng lập đội, đội hình chính thức như sau: Đội CONGB (Ngô Kiến Huy, RIO, Dillan Hoàng Phan, OgeNus); Đội Negav (Hải Nam, Lohan, Jaysonlei, Sơn.K); Đội Vũ Cát Tường (Robber, Thái Ngân, Jey B, Mason Nguyễn); Đội buitruonglinh (Vương Bình, Đỗ Nam Sơn, BigDaddy, Phúc Du); Đội B Ray (Karik, GILL, Cody Nam Võ, Ryn Lee).

Ở thử thách đầu tiên, mỗi đội cử 2 người tham gia đá gà trong thảm gai với nhiệm vụ đẩy đối thủ ra ngoài và buitruonglinh trụ lại cuối cùng và giành chiến thắng. Thử thách tiếp theo đòi hỏi các giọng ca phải tính nhẩm trong thời gian ngắn. Sau cùng, đội Negav và đội Vũ Cát Tường dẫn đầu.

Các 'anh trai' ở tập 9.

Thử thách 3 yêu cầu khả năng thu thập manh mối, suy luận. Với 15 cặp đồ vật được chia ngẫu nhiên vào 5 rương, mỗi người chơi chọn ngẫu nhiên 1 rương.

Từng "anh trai" sẽ đặt câu hỏi cho một người chơi khác, với mục tiêu tìm ra người đang giữ cùng món đồ trong rương với mình. Người trả lời phải luôn nói sự thật. Sau cùng, chỉ Vũ Cát Tường không ghi điểm.

Vũ Cát Tường là đội trưởng duy nhất 'trắng tay' ở thử thách suy luận.

Ở thử thách cuối, các nhóm sẽ bịt mắt, giữ dĩa bột trên đầu, từng thành viên lần lượt chuyền bột sang đồng đội ngồi phía sau. Đội Vũ Cát Tường giành chiến thắng.

Sau 4 trò chơi, đội buitruonglinh dẫn đầu, theo sau lần lượt là đội CONGB, Negav, Vũ Cát Tường, B Ray.

Thử thách chuyền bột.

