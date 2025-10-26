Khép lại live stage 2 với không "anh trai" nào bị loại, tập 6 của Anh trai say hi 2025 mở đầu live stage 3 với concept thập niên 2000.

MC Trấn Thành công bố top 6 nghệ sĩ có thứ hạng cao nhất tại live stage 2. Karik, Vũ Cát Tường đồng hạng 2, Ngô Kiến Huy dẫn đầu. Karik tiết lộ, Ngô Kiến Huy từng “ước" được không làm đội trưởng. Nam ca sĩ thừa nhận: “Các anh em đều quá giỏi. Em chỉ mong được chơi, được hỗ trợ. Nghe tới làm đội trưởng là em bị 'sái tay' nãy giờ”.

Em trai Quang Hùng MasterD - Ryn Lee gây bất ngờ khi đứng hạng 6. Tân binh xúc động thừa nhận vẫn còn nhiều thiếu sót, bất ngờ khi được công nhận. Hạng 4 và hạng 5 lần lượt gọi tên buitruonglinh, Bùi Duy Ngọc.

Ở live stage 3, top 6 không đảm nhận vai trò đội trưởng như thường lệ. Thay vào đó, 8 ứng cử viên mới là những "anh trai" có điểm cá nhân cao nhất trong từng tiết mục của vòng trước. Sau phần bình chọn, 6 đội trưởng chính thức là CONGB, Dillan Hoàng Phan, Robber, Ngô Kiến Huy, BigDaddy, Phúc Du.

Ryn Lee (ngoài cùng bên trái) và Ngô Kiến Huy (ngoài cùng bên phải) gây tranh cãi khi lọt top 6.

Các 'anh trai' tham gia loạt trò chơi ở tập 6.

Trước khi tập 6 phát sóng, thông tin top 6 đã được lan toả trên mạng xã hội. Việc Ngô Kiến Huy đạt hạng 1, Ryn Lee lọt top 6 gây tranh cãi.

Nhiều khán giả cho rằng những cái tên toàn diện từ đầu chương trình, vừa sáng tác, sản xuất âm nhạc, vừa trình diễn tốt như Vũ Cát Tường, Karik, B Ray, buitruonglinh xứng đáng với vị trí top 1 hơn Ngô Kiến Huy. Sự thể hiện của giọng ca sinh năm 1988 còn khá an toàn, chưa cho thấy sự bứt phá trên sân khấu lẫn trong hậu trường. Người hâm mộ còn nghi ngờ anh được ưu ái vì là "anh cả".

Tương tự, tân binh Ryn Lee cũng chưa tỏa sáng trong chương trình, chủ yếu được chú ý nhờ danh xưng "em trai Quang Hùng MasterD" và ngoại hình sáng sân khấu, chất giọng đặc trưng. Song, vì có giọng hát, phong cách biểu diễn khá tương đồng anh trai, nam ca sĩ chưa cho thấy dấu ấn riêng.

Ryn Lee, Ngô Kiến Huy tại live stage 2.

Nhóm Vũ Cát Tường, Ryn Lee, GILL tại live stage 2:

Đoạn video Vũ Cát Tường, Ryn Lee cùng producer thu âm ca khúc ở live stage 2 cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, Ryn Lee lúng túng khi xử lý bài hát, Vũ Cát Tường phải liên tục chỉnh sửa, rèn từng câu hát cho đàn em.

Nam tân binh được khen ngợi lễ phép, có thái độ cầu tiến, song vẫn chưa hoàn thiện về các kỹ năng. Vì vậy, một bộ phận khán giả tỏ ra bất bình khi Ryn Lee có thứ hạng cao, còn các "anh trai" thể hiện tốt hơn như KHOI VU, OgeNus, Vương Bình lại xếp ở top cuối, suýt bị loại.

Ở tập sau, 6 khách mời đặc biệt sẽ biểu diễn cùng các "anh trai". Mỹ Mỹ về đội CONGB, Min hỗ trợ nhóm Ngô Kiến Huy, 52Hz tham gia nhóm Phúc Du, Lamoon trình diễn cùng nhóm Robber, Orange thuộc đội BigDaddy, Bảo Thy về nhóm Dillan Hoàng Phan.

MC Trấn Thành công bố concert tiếp theo của Anh trai say hi sẽ diễn ra vào tháng 12 tại TPHCM.

Bảo Thy, Min sẽ trình diễn tại 'Anh trai say hi 2025'.

