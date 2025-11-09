Ở tập 8 Anh trai say hi 2025, 2 tiết mục cuối khép lại live stage 3, nối tiếp là phần thi đấu vũ đạo và công bố kết quả.

Đội BigDaddy gồm Hải Nam, TEZ, GILL, Jey B cùng khách mời Orange mang đến To you ex. Bài hát là cuộc trò chuyện văn minh giữa “người mới” và “người cũ” của cô gái như lời nhắn “không lo được thì để anh”. Sân khấu được mô phỏng một phòng thí nghiệm tương lai lấy cảm hứng từ kiến trúc Á Đông.

Orange tái hiện đoạn nhảy tutting từng gây chú ý tại Em xinh say hi. Hải Nam bật khóc khi mẹ và em gái bất ngờ có mặt tại trường quay.

Tiết mục 'To you ex'.

Tiết mục Sớm muộn thì của đội Robber gồm KHOI VU, Jaysonlei, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn và khách mời Lamoon mang phong cách truyện tranh Nhật Bản. Sân khấu được dựng như con tàu khổng lồ. Tiết mục thay lời chúc bình an đến những người ngư dân, thủy thủ. Ca khúc mở đầu bằng giai điệu buồn như lời tự sự của người thủy thủ trong những đêm dài cô quạnh. Phần kết mang sắc thái tươi sáng, tượng trưng cho giây phút cập bến.

Nhâm Phương Nam lần đầu thử sức với rap. KHOI VU bật khóc, tiết lộ câu hát mở đầu thực chất là lời anh nhắn đến người bố đang trong bệnh viện.

Tiết mục 'Sớm muộn thì'.

Phần Dance battle (Thi đấu vũ đạo) khởi động với 3 vòng thi, với dàn giám khảo chuyên môn có nhiều thành tích trong nước, quốc tế gồm C2LOW, BBOY B4 (Lê Hiếu), Quốc Tít, Lê Vinh và MT POP.

Ở vòng 1, mỗi đội có 60 giây để trình diễn tiết mục với toàn bộ thành viên. Đội CONGB mở màn bùng nổ với màn trình diễn chỉ mất 1 tuần tập luyện. Thái Ngân gây chú ý với màn lộn nhào, Negav thể hiện kỹ thuật hip hop - one step floor rock. Cody Nam Võ đặc biệt được khen ngợi khả năng bắt nhịp chuẩn xác, thần thái cuốn hút.

Đội Ngô Kiến Huy khuấy động sân khấu với loạt kỹ thuật khó, Sơn.K bất ngờ vén áo khoe cơ bụng. Đội BigDaddy gây ấn tượng với phong cách Squid Game hài hước với điệu nhảy “xoay compa” dí dỏm của đội trưởng.

Các phần thi ở vòng 1.

Ở vòng 2, 6 đội bốc thăm chia thành 3 cặp đấu, mỗi đội cử 1 thành viên đại diện để đấu tay đôi với đối thủ. Sau 2 vòng, chỉ 4 đội có tổng điểm cao nhất bước vào vòng cuối.

Karik cởi áo nhảy sung, thể hiện nhiều kỹ thuật, thắng áp đảo Phúc Du (470 điểm - 130 điểm). Kết quả, đội Ngô Kiến Huy dẫn đầu, theo sau lần lượt là đội CONGB, đội Dillan Hoàng Phan và đội BigDaddy.

Karik cởi áo trình diễn.

Đến vòng cuối, 4 đội cử 1 thành viên để trình diễn luân phiên theo hiệu lệnh của MC. Chỉ thành viên từ 3 đội điểm cao nhất được cộng điểm cá nhân, góp phần định hình thứ hạng chung cuộc. Cody Nam Võ được đánh giá cao nhất, đạt điểm tối đa.

Sau 3 vòng thi, đội CONGB giành hạng 1, giúp toàn đội bước vào live stage 4, theo sau lần lượt là đội Ngô Kiến Huy, Dillan Hoàng Phan, Robber, BigDaddy, cuối cùng là Phúc Du.

Các "anh trai" phải chia tay chương trình gồm: KHOI VU, thầy giáo thanh nhạc Bùi Duy Ngọc, Otis, TEZ và Nhâm Phương Nam.

Nhiều 'anh trai' bật khóc khi 5 thành viên phải ra về.

Ảnh, video: BTC