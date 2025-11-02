Ở tập 8 của Anh trai say hi 2025, các giọng ca được chia thành 6 nhóm, tham gia 2 lượt đấu - đấu nhóm và đấu vũ đạo. Chung cuộc, nhóm có tổng điểm cao nhất sẽ an toàn, các thành viên có điểm cá nhân thấp nhất trong 5 nhóm còn lại ra về. MC Trấn Thành công bố, khác với mùa 1, đến 18 "anh trai" sẽ bước vào chung kết.

Live stage 3 bắt đầu với màn trình diễn của 4 nhóm đầu tiên cùng các khách mời nữ.

Đội CONGB, B Ray, Thái Ngân, Negav, Cody Nam Võ và khách mời "em xinh" Mỹ Mỹ mang tới tiết mục Đoạn kịch câm, có điểm nhấn là tiếng kèn pasodope đặc trưng tạo màu sắc ma mị nhưng sôi động. Không gian sân khấu được thiết kế với tấm màn đỏ lớn, những chùm đèn tạo hình từ sợi xích treo lơ lửng.

Negav đặt mục tiêu nâng cấp khả năng vũ đạo, thường luyện tập đến tận nửa đêm. Rapper tiết lộ, ở buổi thu âm tại nhà đội trưởng CONGB, cả nhóm bị “nhốt” từ sáng đến tối nhưng vẫn chưa hoàn thành bản thu. CONGB không cho các thành viên đi ăn, đến 7 giờ tối mới được "giải thoát". MC Trấn Thành dí dỏm khẳng định: “Kiếp trước CONGB là đồng hồ báo thức”.

Tiết mục 'Đoạn kịch câm'.

Đội Phúc Du, Bùi Duy Ngọc, RIO, OgeNus, Otis, khách mời "em xinh" 52Hz trình diễn Em đã chờ anh bao lâu, kể về hành trình chữa lành sau những tổn thương trong tình yêu. Sân khấu được dàn dựng với những ngọn núi, xen kẽ vết nứt màu vàng, lấy cảm hứng từ nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản: Những chiếc bát gốm vỡ được hàn gắn bằng vàng, để biến vết nứt thành điểm nhấn.

Khi được MC Trấn Thành hỏi nếu không kết hợp với vợ - 52Hz thì sẽ muốn đồng hành với ai, RIO không ngại nhắc đến Mỹ Mỹ. 52Hz dằn mặt công khai khi nói rằng sẽ để chồng ngủ ngoài đường tối nay.

Tiết mục 'Em đã chờ anh bao lâu'.

Đội Dillan Hoàng Phan, buitruonglinh, Đỗ Nam Sơn, Lohan, Ryn Lee và khách mời Bảo Thy trình diễn Make up trên sân khấu có hình ảnh tảng băng. Ca khúc kể về một chàng trai vẫn còn yêu sâu đậm dù mối tình đã tan vỡ. Bộ ba buitruonglinh, Lohan, Ryn Lee gây chú ý khi thực hiện những động tác bật nhảy, nhào lộn ngắn.

Bảo Thy thấy đầy năng lượng sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu. Cô coi việc được tham gia chương trình, làm việc với các giọng ca trẻ là một “cơ duyên định mệnh”.

Khách mời Bảo Thy trong tiết mục 'Make up'.

Đội Ngô Kiến Huy, Karik, Sơn.K, Vương Bình, Vũ Cát Tường và khách mời MIN mang đến màu sắc thanh xuân với ca khúc Hơn là bạn, kể về những mối tình trong trẻo của tuổi học trò. Sân khấu tái hiện không gian học đường. Ở phân đoạn kết, các thành viên khoác áo choàng tốt nghiệp, tung nón trong hiệu ứng pháo giấy hình trái tim đỏ - ẩn dụ cho tuổi trẻ trọn vẹn.

Tiết mục 'Hơn là bạn'.

Ảnh, video: BTC