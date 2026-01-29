Phim Nhà ba tôi một phòng đánh dấu lần đầu tiên Trường Giang đảm nhiệm đồng thời vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên.

Trường Giang cho biết ở vai trò đạo diễn luôn cẩn trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ thoại. Anh không cho phép dùng các từ ngữ chửi thề hay cách xưng hô "mày - tao" trong phim mình.

Trường Giang lần đầu làm đạo diễn, gia nhập "cuộc đua" phim Tết.

Với đạo diễn, sự tiết chế này không xuất phát từ việc lo ngại phân loại phim mà đến từ ý thức về sức lan tỏa và ảnh hưởng xã hội của điện ảnh.

"Tôi quan ngại việc những câu thoại thiếu kiểm soát có thể tác động tiêu cực đến giới trẻ. Là người cha có con nhỏ, tôi biết được mức độ ảnh hưởng của lời nói đối với tâm lý trẻ nhỏ. Đôi khi chỉ một câu nói mang tính sát thương cũng có thể ảnh hưởng tâm lý các bé lâu dài.

Trong mỗi tác phẩm của mình, tôi muốn hướng đến mong muốn tạo ra những tác phẩm có sức lan tỏa tích cực, mang giá trị giáo dục", Trường Giang chia sẻ.

Cặp đôi chính của phim là diễn viên Anh Tú Atus và Minh Anh. Cặp đôi vốn chênh lệch 15 tuổi nên màn kết hợp của họ nhận nhiều sự chú ý.

Cặp đôi Anh Tú Atus và Minh Anh diễn cặp trong phim của Trường Giang.

Thời gian qua, họ vướng ồn ào liên quan đến đoạn clip hậu trường thân thiết của cả 2 được đăng tải trên mạng xã hội.

Tại sự kiện, Anh Tú Atus cho biết thấy bình thường nhưng lo ngại cho bạn diễn Minh Anh - diễn viên sinh năm 2008.

Theo nam diễn viên, ở độ tuổi còn rất trẻ, Minh Anh phải chịu những điều tiêu cực là không công bằng với cô.

"Tôi hy vọng mọi người nhìn chuyện này tích cực hơn. Bởi nếu tấn công như vậy cũng ngại cho Minh Anh, nhất là khi bạn còn là con gái", Anh Tú Atus chia sẻ.

Diễn viên Minh Anh nói cả 2 chỉ là anh em, bạn bè. Dù buồn vì bị công kích, cô dần lấy lại tinh thần để làm việc và tin mọi người đến nay đã có suy nghĩ khác.

Trường Giang nói bản thân bị chửi nhiều nhất trong dàn diễn viên.

Trường Giang nói hiểu rõ những áp lực mà diễn viên gặp phải. Khi được Minh Anh chia sẻ, anh động viên đồng thời đưa ra lời khuyên hãy im lặng và cố gắng làm việc.

Clip nghệ sĩ Trường Giang chia sẻ

"Tôi dặn Minh Anh không được phép trả treo, cứ cống hiến hết mình. Nếu nói về bị chửi ai bị chửi nhiều hơn tôi trong dàn diễn viên này. Tôi có tiêu chí làm việc xưa nay là 'Chăm chỉ trong im lặng'. Nhờ thế nên tôi có phim ra mắt trong dịp Tết năm nay", anh nói.

Nhà ba tôi một phòng xoay quanh 2 cha con sống trong căn hộ chật hẹp giữa trung tâm thành phố. Hàng ngày, ông Thạch (Trường Giang) miệt mài mưu sinh bằng nghề làm mắm. Khi con gái An (Minh Anh) thi trượt ngành thời trang - lĩnh vực cô yêu thích, ông Thạch khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Từ đây, cha con họ xảy ra nhiều rạn nứt, bắt nguồn từ những bất đồng trong lối sống giữa hai thế hệ...

Ngoài Trường Giang, Anh Tú Atus và Minh Anh, phim quy tụ dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Lâm Vỹ Dạ, Lê Khánh, Huỳnh Kiến An... Phim dự kiến khởi chiếu 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán).

Ảnh, clip: HK, ĐPCC