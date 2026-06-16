London hôm 15/6 cho biết thỏa thuận do Cơ quan Tài chính xuất khẩu của Anh hậu thuẫn này sẽ cho phép công ty Urenco có trụ sở tại Anh cung cấp uranium đã làm giàu cho Energoatom trong 2 năm tới. Thỏa thuận đã được Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhất trí trong cuộc gặp tại London tuần trước.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phố Downing, London ngày 7/6. Ảnh: SOPA Images

Theo chính phủ Anh, thỏa thuận trên nhằm mục đích “cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine” và tăng cường an ninh năng lượng của quốc gia Đông Âu này. Ông Starmer tuyên bố London sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev “cho đến khi nào cần thiết”, bất chấp hàng loạt vụ bê bối tham nhũng liên quan đến lĩnh vực năng lượng của Ukraine, bao gồm cả chính Energoatom, công ty đang vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân do Liên Xô xây dựng.

Thỏa thuận cũng diễn ra trong bối cảnh Nga liên tục cảnh báo về an toàn hạt nhân ở Ukraine. Moscow đã cáo buộc các lực lượng Kiev thực hiện nhiều cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu của Ukraine, vốn đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga kể từ tháng 3/2022.

Đầu tháng này, một máy bay không người lái đã tấn công vào phòng máy của tổ máy phát điện thứ 6 tại nhà máy Zaporizhzhia. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã xác nhận thiệt hại, nhưng không quy trách nhiệm cho bên nào.

Theo đài RT, kế hoạch cung cấp uranium đã làm giàu của Anh cũng có thể thu hút sự chú ý trở lại đối với những ám chỉ lặp đi lặp lại của Ukraine về việc xem xét lại vị thế phi hạt nhân của nước này. Đầu năm nay, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng nhận vũ khí hạt nhân từ Anh hoặc Pháp, nhưng khẳng định chưa có lời đề nghị nào như vậy được đưa ra.