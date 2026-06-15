Tổng thống Ukraine, Mỹ và Nga. Ảnh: EPA

Hãng tin TASS dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov nói: "Tổng thống Putin đã gửi một thông điệp chúc mừng tới Tổng thống Trump, trong đó ông nhấn mạnh những phẩm chất xuất sắc của người được vinh danh, những phẩm chất đã góp phần vào thành công của ông Trump với tư cách cá nhân và chính trị gia. Ông Donald Trump đã rất xúc động trước những lời này, bày tỏ lòng biết ơn và lưu ý rằng Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gọi điện cho ông vào ngày sinh nhật”.

Ông Ushakov cho biết thêm: "Không có món quà nào được gửi đi nhưng lời chúc mừng rất nồng ấm, phản ánh bản chất của mối quan hệ giữa hai tổng thống". Năm ngoái, ông Putin cũng chúc mừng sinh nhật ông Trump qua điện thoại.

Trong cuộc nói chuyện kéo dài chưa đầy một giờ, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về quan hệ song phương và ông Trump một lần nữa kêu gọi chấm dứt xung đột ở Ukraine. Họ nhất trí các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ thăm Nga một lần nữa trong tương lai gần.

Cuộc điện đàm ngày 14/6 là cuộc gọi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng 1,5 tháng qua. Lần gần nhất ông Trump và ông Putin nói chuyện qua điện thoại là 29/4 để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng ở Ukraine.

Theo CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/6 cho biết, ông đã điện đàm và chúc mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ. “Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận khá chi tiết về nhiều vấn đề quan trọng... hòa bình chắc chắn là một trong các chủ đề được nói tới. Tôi và Tổng thống Trump nhất trí sẽ thảo luận thêm trong cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh G7".