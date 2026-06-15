Slovakia tặng xe chiến đấu bộ binh BMP-1 cho Ukraine. Ảnh: Ukinform

Theo RT, sau khi lên nắm quyền vào năm 2023, ông Fico đã đình chỉ toàn bộ các khoản viện trợ quân sự và chuyển giao vũ khí do nhà nước tài trợ cho Kiev. Ông lập luận rằng chính phủ của người tiền nhiệm Eduard Heger đã khiến Slovakia không còn khả năng phòng thủ khi tặng máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không cho Ukraine.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, nội các của ông Heger đã phê duyệt việc chuyển giao hàng chục xe tăng và xe chiến đấu bộ binh thời Liên Xô cho Ukraine. Số thiết bị Slovakia viện trợ cho Ukraine cũng bao gồm máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô sản xuất và hệ thống tên lửa S-300.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức, Bratislava đã chuyển giao cho Kiev số thiết bị trị giá khoảng 700 triệu euro (809,8 triệu USD) trong giai đoạn 2022-2023.

Hôm qua (14/6), khi đề cập tới hội nghị thượng đỉnh EU sắp diễn ra, ông Fico nói: "Tôi sẽ nêu vấn đề bồi hoàn cho các thiết bị quân sự đã được viện trợ Ukraine tại hội nghị ở Brussels".

Theo một thỏa thuận ký kết dưới thời ông Heger, số thiết bị đã viện trợ cho Ukraine sẽ được thay thế bằng các trang thiết bị do phương Tây sản xuất, đặc biệt là do Đức cung cấp. Thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Slovakia lập luận rằng thỏa thuận này chưa đủ vì Berlin chỉ cam kết thay thế khoảng một nửa số thiết bị Slovakia đã gửi cho Ukraine.

Ông Fico từ lâu đã phản đối lập trường của Brussels đối với Moscow, bao gồm cả viện trợ quân sự cho Kiev và các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông là nhà lãnh đạo EU duy nhất tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay tại Moscow, nơi ông cảnh báo về một “bức màn sắt mới” và kêu gọi nối lại đối thoại.