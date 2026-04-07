Sáng 7/4, chặng 5 xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2026 từ Thanh Hóa đi Nghệ An dài 139 km đã diễn ra với không nhiều bất ngờ, tuy nhiên một tai nạn đã xảy ra khiến tay đua Nguyễn Văn Bình - người đang giữ danh hiệu áo cam đứng trước nguy cơ chia tay giải sớm.

Cụ thể cách đích đến vài chục mét, tốp đông tăng tốc kéo nhau về đích, không may cho Nguyễn Văn Bình khi tông thẳng vào biển quảng cáo khiến tay đua 23 tuổi này ngã xuống đường và phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu từ đội đua TPHCM, Nguyễn Văn Bình bị chấn thương và xây xát mặt, đầu gối. Tuy nhiên, có thể tham dự cuộc đua tiếp hay không sẽ phải chờ kết quả chụp chiếu vào chiều nay (7/4).

Marchuk Dzianis tiếp tục giữ áo vàng sau chặng 5

Quay trở lại diễn biến của chặng 5, với sự hậu thuẫn của các đồng đội, tay đua người Belarus là Marchuk Dzianis là người cán đích đầu tiên, qua đó bảo vệ vững chắc chiếc áo vàng cũng nới rộng thời gian danh hiệu áo xanh (vua nước rút) với các đối thủ phía sau, bên cạnh đó giúp Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu nội dung đồng đội.

Ngày 8/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 6 với vòng đua quanh quảng trường Hồ Chí Minh (Vinh - Nghệ An) có lộ trình 52 km.