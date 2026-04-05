Do lộ trình thi đấu khá ngắn, nên ngay từ đầu, các đội đã nhập cuộc đầy chủ động với những toan tính chiến thuật rõ ràng. Tốc độ được đẩy lên cao liên tục, tạo nên những pha tấn công và rượt đuổi hấp dẫn suốt hành trình.

Ở cuộc đua áo xanh, ngoại binh Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) thi đấu nổi bật khi liên tiếp giành chiến thắng ở cả hai điểm sprint dọc đường.

Không dừng lại ở đó, tay đua này còn cán đích ở vị trí thứ ba, qua đó chính thức vượt qua Trần Tuấn Kiệt (Công an TP.HCM) để chiếm giữ danh hiệu áo xanh.

Patrick Patterson (áo xanh) nhất chặng 3 và tạm giữ danh hiệu áo vàng

Trong khi đó, các tay đua đến từ Vĩnh Long thể hiện rõ tham vọng khi tổ chức đội hình hỗ trợ tối đa cho ngoại binh Zachary Patrick Patterson.

Với sự hậu thuẫn hiệu quả từ đồng đội, Patterson đã tung cú nước rút mạnh mẽ, giành chiến thắng chặng đầy kịch tính và qua đó đoạt luôn áo vàng từ tay Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Ở các danh hiệu phụ, Nguyễn Văn Bình (TP.HCM Vinama) tiếp tục giữ vững áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất, trong khi Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) bảo vệ thành công áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Theo kế hoạch, ngày 6/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2026 sẽ bước vào chặng 4 từ Hà Nội đi Thanh Hóa với chiều dài 114 km.