Ngay sau khi trọng tài phất cờ xuất phát, hàng loạt cuộc tấn công liên tiếp đã diễn ra và tạo nên cuộc đeo bám, rượt đuổi đầy hấp dẫn hướng về điểm rút (Sprint 1). Pha tấn công mạnh mẽ đúng thời điểm giúp tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) vươn lên giành chiến thắng ở Sprint 1.

Nỗ lực tiếp theo giúp 1 nhóm khoảng 15 tay đua, trong đó có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Minh Thiện, Roman Maikin, Trần Nguyễn Minh Trí… tách tốp thành công.

Ở Sprint 2, Đặng Thành Được (Hà Nội) về đích đầu tiên, sau đó tốp đầu lại tách khi 3 tay đua gồm Đặng Thành Được, Nguyễn Minh Thiện và Roman Maikin tấn công mạnh mẽ thoát ra hướng về đích đến ở Thanh Hóa.

Marchuk Dzianis tạm giữ danh hiệu áo vàng sau chặng thi đấu thứ 4

Cách biệt mà nhóm đi đầu tạo ra so với tốp đông phía sau có lúc lên tới 2 phút 30 giây. Tuy nhiên, cách đích chừng 5km, nhóm đi đầu đã bị tốp đông phía sau bắt kịp để tạo nên cuộc cạnh tranh vô cùng kịch tính.

Trong ngày có phong độ cao và vị trí rút thuận lợi, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) xuất sắc giành ngôi nhất chặng. Thành tích này không chỉ giúp tay đua người Belarus bảo vệ được danh hiệu áo xanh mà còn vươn lên chiếm áo vàng của Patrick Patterson.

Ngày mai 7/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 5 với lộ trình từ Thanh Hóa đi Vinh (Nghệ An) dài 139 km.