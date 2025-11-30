Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu hằng năm là sự kiện ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho tuổi trẻ vùng cao.

Em Giàng Thanh Bình (ngoài cùng bên trái) được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2024. Ảnh: NT

Cảm xúc và động lực phấn đấu mỗi ngày

Một năm sau khi được vinh danh, gặp lại Giàng Thanh Bình, dân tộc Mông, quê ở Lào Cai, học viên Học viện Biên phòng, chúng tôi nhận thấy sự chững chạc và phong thái tự tin của chàng trai trẻ. Bình chia sẻ, ước mơ trở thành chiến sĩ Biên phòng của em đã gần hơn một bước. Trên hành trình đó, em luôn nhớ việc được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2024. Điều này đã mang lại cảm xúc, động lực để em nỗ lực rèn luyện, phấn đấu mỗi ngày.

Hướng ánh mắt tràn đầy sức trẻ về phía xa, Bình kể, em nhớ rõ cảm xúc tự hào khi tên mình được xướng lên giữa hội trường trang trọng. Và khoảnh khắc khiến em xúc động là khi được Trung tướng Lê Đức Thái, khi đó là Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (nay là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) bắt tay chúc mừng và tặng quà.

“Với người mang ước mơ trở thành chiến sĩ Biên phòng như em, niềm vinh dự này chính là kỷ niệm đẹp, động lực vô cùng lớn để em tiếp tục cố gắng, phấn đấu đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong học tập, rèn luyện”, Bình chia sẻ.

Năm 2025, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” mà Bình đạt được, cũng chính là minh chứng cho quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc. Với Bình, phần thưởng ấy không phải đích đến mà chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình dài – hành trình trở thành người lính gánh trách nhiệm bảo vệ biên cương, giữ vững từng tấc đất, cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc.

Em Triệu Công Nhuận nhớ mãi giây phút được Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng bằng khen tại Lễ tuyên dương năm 2024. Ảnh: NT

Không riêng Bình, em Triệu Công Nhuận, dân tộc Nùng, quê Cao Bằng, học viên Học viện Biên phòng cũng luôn nhớ mãi giây phút thực hiện nghi thức chào theo Điều lệnh và nhận bằng khen từ tay Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại Lễ tuyên dương năm 2024.

“Là học viên, ai cũng mong có ngày được gặp Tư lệnh. Em thật sự bất ngờ và xúc động khi ngày mới đặt chân vào môi trường quân đội đã không chỉ được gặp, mà còn được nghe những lời dặn dò rất chân tình”, Nhuận kể lại.

Trở về từ Lễ tuyên dương, thời gian qua trong quá trình học tập, rèn luyện, Nhuận luôn tự nhắc mình phải nghiêm túc, kỷ luật và cố gắng nhiều hơn nữa. Niềm tự hào ấy được nhân lên khi em được lựa chọn tham gia Khối quần chúng trong Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đối với Nhuận, đó không chỉ là vinh dự mà còn là khoảnh khắc em cảm nhận rõ trách nhiệm của một người lính.

Người chiến sĩ Khmer tận tụy với bà con vùng biên giới biển

Hình ảnh chiến sĩ Bộ đội Biên phòng càng trở nên gần gũi, thân thương khi nhìn vào tấm gương Thiếu tá Sóc Đúng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Hải (Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ), là gương mặt thanh niên DTTS tiêu biểu được vinh danh tại Lễ tuyên dương năm 2019.

Sinh ra và lớn lên trên địa bàn biên giới biển xã Vĩnh Hải (TP. Cần Thơ), là người con của dân tộc Khmer, Thiếu tá Sóc Đúng thấu hiểu nỗi khó khăn của đồng bào nơi đây.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2015 và được trở về cống hiến cho quê hương, Thiếu tá Sóc Đúng luôn tâm niệm phải đem kiến thức của mình để giúp bà con phát triển kinh tế, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Tại địa bàn biên giới biển do Đồn Biên phòng Vĩnh Hải quản lý, nơi đồng bào Khmer chiếm hơn 72%, Thiếu tá Sóc Đúng luôn bám dân, bám địa bàn, hiểu tâm tư, tập quán sinh sống của đồng bào. Nhờ đó, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào luôn đạt hiệu quả cao.

Thiếu tá Sóc Đúng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, trao quà cho bà con Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TĐ

Thiếu tá Sóc Đúng chia sẻ, kể từ khi được lựa chọn vinh danh tại Lễ tuyên dương năm 2019, anh càng nỗ lực hơn để xứng đáng với niềm vinh dự được trao tặng ấy.

Theo lời Thiếu tá Sóc Đúng, địa bàn đơn vị quản lý có tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nguyên nhân chính là do tập quán sinh hoạt lạc hậu lại hạn chế về kỹ thuật nuôi trồng. Vì vậy, anh đã tham mưu cho Ban Chỉ huy đơn vị có nhiều cách làm hay, khởi xướng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả giúp bà con thoát nghèo; tổ chức vận động xây dựng nhiều căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn; sửa chữa nhà cho người có công, gia đình chính sách với kinh phí trên 1 tỷ đồng…

Giàng Thanh Bình, Triệu Công Nhuận hay Thiếu tá Sóc luôn cho thấy hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng – những người “đi dân nhớ, ở dân thương”, không chỉ hiện diện trên sân khấu Lễ Tuyên dương mà còn sống động trong đời thường. Họ chính là biểu tượng của ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó, khát vọng cống hiến và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc.

Những tấm gương ấy chính là ngọn lửa truyền cảm hứng để thế hệ trẻ DTTS tự tin hơn, nỗ lực hơn và mạnh dạn theo đuổi ước mơ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.