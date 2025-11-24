Mỗi ngày có nhiều lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại phòng khám chẩn trị Đông y của Bác sĩ Lá Văn Khôi - Ảnh: T.H

Ước mơ từ ngày còn "để chỏm"

Trước khi sáp nhập vào xã Tam Hợp, quê của Lá Văn Khôi là xã Yên Hợp thuộc diện xã đặc biệt khó khăn. Sinh ra ở xã nghèo, bản khó, Khôi thấm thía biết bao cảnh ốm đau, bệnh tật của người thân, bà con lối xóm nhưng không có tiền mua thuốc chữa bệnh. Thậm chí, có người, vì thiếu tiền chạy chữa mà phải tìm đến thầy mo, thầy cúng trong vô vọng.

Gia cảnh Khôi cũng không khá giả gì. Bố mẹ suốt ngày bám nương, bám rẫy nhưng chỉ đủ nuôi sống 5 miệng ăn trong gia đình. Ngay từ thời còn học phổ thông, Khôi đã có suy nghĩ rằng, chỉ có con đường học, học thật giỏi, có việc làm ổn định thì mới thoát khỏi cảnh nghèo khó đang hiển hiện quanh mình.

Và rồi, sau những giờ theo bố mẹ lên nương rẫy, Khôi miệt mài học tập với một mơ ước đó là: Được khám chữa bệnh cho tất cả mọi người; trong đó có những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương. Bằng tất cả sự kiên trì, quyết tâm, Lá Văn Khôi trở thành tân sinh viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2007.

Ra trường, cơ hội việc làm với Khôi rất rộng mở, nhưng hình ảnh những người dân nghèo ở quê nhà, ốm đau không có tiền chạy chữa khiến anh quyết tâm quay trở về. Khôi tâm sự: "Tôi cũng rất đắn đo, suy nghĩ nhiều. Nhưng mình là con em của đồng bào lớn lên ở vùng đất khó khăn, có học thức nhưng không quay trở về giúp quê hương, thì còn ai khác dám đến lập nghiệp ở vùng đất ấy. Bố mẹ tôi thì rất ủng hộ khi tôi chọn trở về quê nhà".

Bác sĩ Lá Văn Khôi tư vấn cho người bệnh - Ảnh: T.H

Dấn thân vì cộng đồng

Điểm lập nghiệp đầu tiên của bác sĩ Lá Văn Khôi là Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Bấy giờ, tại bệnh viện đang duy trì Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện tiếp sức người bệnh để các bác sĩ của bệnh viện tăng cường hướng dẫn và giúp đỡ bệnh nhân trong quá trình điều trị tại đây. Nhưng lượng bệnh nhân quá đông, các bác sĩ vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, vừa phải thực hiện việc sắp xếp bố trí đoàn viên ra tiếp sức người bệnh khi đến khám nên rất vất vả.

Bằng chuyên môn vững vàng, bằng niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ, Lá Văn Khôi nhanh chóng được bầu là Phó Bí thư Chi đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện. Thời điểm cao nhất, Câu lạc bộ có hơn 100 thành viên, mỗi ngày giúp đỡ gần 1.000 lượt bệnh nhân khám bệnh thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi, quá tải.

"Năm 2020, tôi là 1 trong 11 thanh niên DTTS được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Tôi cũng là một trong những đại biểu tiêu biểu tham dự sự kiện tôn vinh Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Trở về từ Lễ tuyên dương càng tiếp thêm động lực, để tôi đeo đuổi với ước mơ của mình", Lá Văn Khôi chia sẻ.

Tiếp đà thành công, Khôi được giao thêm trọng trách Chủ nhiệm Câu lạc bộ ngân hàng máu sống. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều người bệnh thiếu máu đã qua cơn nguy kịch từ những nghĩa cử của các thành viên Câu lạc bộ.

Lá Văn Khôi còn được chọn cho vị trí thủ lĩnh của Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ thị xã Thái Hòa (cũ). Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ đã có mặt khắp các bản làng biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An, đảm nhận việc tuyên truyền, vận động bà con ăn ở đảm bảo vệ sinh, biết cách phòng bệnh và khi có bệnh thì đến các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám.

Hợp tác xã nông dược Tĩnh Sáng Đường cung cấp nguồn dược liệu phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh của Bác sĩ Lá Văn Khôi - Ảnh: T.H

Với những hoạt động vì cộng đồng, Lá Văn Khôi vinh dự được tuyên dương là Thầy thuốc trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác của tỉnh Nghệ An, anh cũng vinh dự là một trong 20 thanh niên điển hình làm theo lời Bác được tuyên dương tại Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 5 tổ chức tại TPHCM trong hai ngày 19 và 20/5/2018.

Để thuận lợi cho hoạt động khám chữa bệnh, năm 2022, Lá Văn Khôi cùng 2 người anh trai thành lập Hợp tác xã nông dược Tĩnh Sáng Đường tại quê nhà, chuyên trồng và chế biến các dược liệu. Vừa có nguồn cung trong khám chữa bệnh Đông y, vừa bảo tồn nguồn dược liệu quý ở địa phương.

Chọn lối đi riêng

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, bác sĩ Lá Văn Khôi được đánh giá có chuyên môn vững vàng. Khi chưa đầy 30 tuổi, anh đã được Ban lãnh đạo Bệnh viện giao trọng trách làm Trưởng khoa Y học Cổ truyền. Anh cũng là bác sĩ đầu tiên của Bệnh viện áp dụng phương pháp cấy chỉ vào huyệt đạo. Đã có hơn 200 bệnh nhân mắc bệnh hen phế quản được anh sử dụng phương pháp này để chữa trị thành công.

Bác sĩ Lá Văn Khôi điều hành cuộc họp của Hợp tác xã nông dược Tĩnh Sáng Đường - Ảnh: T.H

Bác sĩ Lá Văn Khôi cũng đã triển khai và ứng dụng phương pháp xông hơi, giác hơi trong điều trị bệnh tại Khoa Y học cổ truyền và cho kết quả điều trị bệnh rất khả quan. Tuy nhiên, ngày 1/11/2023, anh nộp đơn xin nghỉ việc để chọn lối đi riêng.

Khôi kể: "Ngày nộp đơn đi làm, tôi băn khoăn, trăn trở bao nhiêu thì khi nộp đơn nghỉ việc cũng có tâm trạng như thế. Nhưng biết làm sao. Cuộc sống là một chuỗi trải nghiệm và thử thách. Quan trọng là được dấn thân, dù lựa chọn lối đi riêng, tôi vẫn hướng đến mục tiêu chung tay vì sức khỏe cộng đồng".

Anh trở lại quê nhà và phát triển Hợp tác xã nông dược Tĩnh Sáng Đường, mở 2 phòng khám chẩn trị Đông y rồi bốc thuốc chữa bệnh cứu người.

Giờ đây, Hợp tác xã nông dược Tĩnh Sáng Đường đã có quy mô 20ha, quy trình sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn GACP-WHO. Hợp tác xã còn liên kết tốt với các nông hộ xung quanh, bao tiêu mật ong cho 15 hộ dân, bao tiêu toàn bộ dược liệu cho 20 hộ xã viên khác. Còn 2 phòng khám chẩn trị Đông y mà Khôi sáng lập, mỗi năm tiếp nhận hơn 2.200 bệnh nhân điều trị và hơn 8.000 lượt bệnh nhân thăm khám từ 30 tỉnh thành trong nước, thậm chí có cả bệnh nhân quốc tịch nước ngoài...