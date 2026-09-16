Ngày 16/9, tại TPHCM, chương trình Thanh âm Việt Nam - The Sound of Vietnam chính thức xác nhận Tóc Tiên là nghệ sĩ đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026 - phiên bản châu Á đầu tiên của Eurovision Song Contest, sân chơi âm nhạc truyền hình có lịch sử hơn 70 năm.

Theo Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia đầu tiên xác nhận tham gia mùa giải cùng Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Campuchia, Lào, Bangladesh, Nepal và Bhutan. Đêm chung kết diễn ra ngày 14/11 tại Bangkok, Thái Lan.

Tóc Tiên tiết lộ đã biết tin trước khoảng 2 tuần nhưng do phía ban tổ chức quốc tế công bố danh sách đại diện các nước trước nên phải "diễn" bất ngờ những ngày qua. Việc nhiều người trong ngành cũng sớm nắm được thông tin, theo Tóc Tiên, lại vô tình giúp cô nhẹ lòng hơn vì cảm nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và khán giả.

Tóc Tiên bên nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc âm nhạc của chương trình.

Tóc Tiên kể lại, ban đầu khi nhận lời cô chỉ xem đây là một thử thách mới sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2024, xuất phát từ sở thích trải nghiệm cái mới chứ chưa thực sự ý thức hết trọng trách. Khi cô nhận lời sẽ đại diện Việt Nam thi đấu trực tiếp trên đất nước khác thì có chút hoang mang, thậm chí từng đề nghị ê-kíp cho ghi hình phần trình diễn trước để có thể chỉnh chu hơn, thay vì hát trực tiếp.

Tuy nhiên, ban tổ chức của Eurovision giữ đúng luật lệ áp dụng cho các nước tham gia: toàn bộ phần trình diễn tại đêm tuyển chọn quốc gia lẫn đêm chung kết đều phải hát live, không được thu sẵn.

Tóc Tiên chia sẻ:

Một áp lực khác đến từ thời điểm xác nhận lịch phát sóng. Theo lời Tóc Tiên, cách đây 1-2 tháng, thời điểm ngày 3/10 chưa được chốt, cô vẫn giữ tâm lý thoải mái vì nghĩ mình đã quen đứng sân khấu lớn nhiều lần. Nhưng khi lịch phát trực tiếp được xác nhận chính thức, cảm giác lo lắng thực sự ập đến. Nữ ca sĩ mong khán giả có thể "đánh giá nhẹ tay" cho những phần trình diễn sắp tới.

Liên quan tới quá trình chuẩn bị chuyên môn, Tóc Tiên cho biết ê-kíp chỉ có khoảng 1 tháng để hoàn thiện 5 ca khúc mang 5 màu sắc âm nhạc khác nhau trong đó công đoạn thu âm cả 5 bài được gói gọn trong khoảng 1 tuần trước khi cô bắt tay ngay vào tập luyện phần trình diễn. Theo cô, đây là thử thách khó nhất từ trước đến nay, kể cả so với thời gian tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Đại diện ê-kíp cũng thông tin thêm một số quy định của Eurovision Song Contest Asia: mỗi tiết mục dự thi không vượt quá 3 phút, tối đa 5 người xuất hiện trên sân khấu kể cả nghệ sĩ chính, bắt buộc hát live và khán giả mỗi nước không được bình chọn cho chính đại diện nước mình.

Cả 5 ca khúc dự kiến tranh vé đại diện gồm Em tiên, A to a, Love always wins, Khó gì? và Follow me sẽ được trình diễn tại đêm tuyển chọn quốc gia lúc 21h30 ngày 3/10, phát trực tiếp trên VTV3, trước khi 1 tác phẩm được chọn để cùng Tóc Tiên bước vào đêm chung kết tại Bangkok ngày 14/11.

Ảnh, video: HM