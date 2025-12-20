N.T.T. (29 tuổi, trú tại Hà Nội) phải vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương (Hà Nội) do mắc rối loạn lo âu và trầm cảm sau thời gian dài sống trong cảnh căng thẳng tài chính kéo dài.

Trước đây, T. từng là niềm ngưỡng mộ của nhiều bạn bè khi vừa ra trường đã có mức thu nhập hơn 1.000 USD mỗi tháng. Hình ảnh cô gái độc lập, thành đạt khiến gia đình và người xung quanh tin rằng T. có cuộc sống dư dả, không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc.

Tuy nhiên, khoảng ba năm trở lại đây, khi kinh tế suy thoái, công việc của T. dần gặp khó khăn. Thu nhập giảm sút trong khi các khoản chi tiêu cố định của cô không hề bớt đi.

Ngoài khoản trả góp mua nhà lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng, T. còn phải gánh trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ già ở quê. Áp lực tài chính khiến cô không dám nghĩ đến việc lập gia đình. “Chỉ sống một mình mà tôi đã phải xoay xở đủ thứ, nếu thêm gia đình riêng thì không biết sẽ thế nào”, T. chia sẻ.

Bác sĩ khám sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân. Ảnh: P.Thúy.

Nhiều lúc bế tắc, không thể vay mượn bạn bè, T. rút tiền từ các thẻ tín dụng để chi tiêu, chấp nhận mức lãi suất cao, khiến vòng xoáy nợ nần ngày càng nặng nề.

Để kiếm thêm thu nhập, cô thường xuyên làm việc khuya, ngủ không đủ giấc. Cô luôn trong trạng thái căng thẳng, chỉ nghĩ đến việc làm sao có tiền để trang trải. Dần dần, T. xuất hiện các biểu hiện chán ăn, mệt mỏi, tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt, bồn chồn và khó chịu kéo dài.

Áp lực còn khiến T. có những suy nghĩ tiêu cực. Cô nhiều lần than phiền rằng gia đình ở quê là “gánh nặng”, bởi mọi người đều mặc định cô kiếm được nhiều tiền và có thể lo liệu tất cả.

Đặc biệt, khoảng hai tháng gần đây, T. thường xuyên bị đau tức ngực, khó thở. Dù đi khám ở nhiều cơ sở y tế nhưng không phát hiện bệnh lý thực thể. Sau đó, theo tư vấn của bác sĩ, T. đến khám sức khỏe tâm thần và bất ngờ khi kết quả trắc nghiệm tâm lý cho thấy cô mắc rối loạn lo âu kèm trầm cảm.

Bác sĩ Trần Thị Hồng Thu - Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, cho biết trong những năm gần đây, số bệnh nhân trẻ đến khám và điều trị các rối loạn lo âu có xu hướng tăng dần.

Theo bác sĩ Thu, nhiều người trẻ hiện nay dễ bị chi phối bởi áp lực tài chính, khi họ đánh đồng thu nhập và khả năng kiếm tiền với giá trị bản thân, đặc biệt dưới tác động của những hình ảnh thành đạt được phô bày trên mạng xã hội - vốn không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế đời sống.

Ngoài ra, việc trì hoãn đối diện với các khoản nợ, cùng sự hạn chế về kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, khiến không ít người rơi vào trạng thái mất kiểm soát chi tiêu. Điều này kéo theo những quyết định tài chính thiếu cân nhắc, làm gia tăng căng thẳng tâm lý và tạo ra vòng xoáy áp lực kéo dài.

Dù chưa có thống kê chuyên biệt về các rối loạn tâm thần bắt nguồn từ lo âu tài chính ở người trẻ, một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những dấu hiệu đáng lo ngại.

Ước tính khoảng 14% dân số đang gặp các vấn đề như lo âu, trầm cảm, trong đó gánh nặng kinh tế và áp lực mưu sinh được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy quan trọng.

Bác sĩ Thu nhấn mạnh tình trạng căng thẳng tài chính kéo dài mà không được nhận diện và can thiệp kịp thời, người trẻ có nguy cơ cao rơi vào trầm cảm nặng hoặc rối loạn lo âu mạn tính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống lâu dài.

