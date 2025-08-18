Sáng nay (18/8), ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới và đợt mưa lớn ở nhiều khu vực bị ảnh hưởng.

Cụ thể, đến 7h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 135km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới cập nhật sáng 18/8. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển. Đến 7h sáng mai (19/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, với sức gió cấp 6, giật cấp 8.

Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định là cấp 3 tại vùng biển phía Đông Nam Quảng Trị, vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô).

Đến 19h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển Bắc Tây Bắc, tốc độ 15km/h, suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Lâm cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều nay, ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển phía Đông Nam Quảng Trị, vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của giông, lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn.

Đáng lưu ý, trên đất liền, đêm qua và sáng nay, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 8h sáng nay có nơi trên 70mm như: trạm Ngọc Lặc (Thanh Hóa) 94.2mm, trạm Bản Nước (Hà Tĩnh) 85.3mm, trạm Quảng Phúc (Quảng Trị) 72.4mm...

Dự báo, từ hôm nay đến đêm mai (19/8), phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày và đêm nay, ở Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, cũng ngày và đêm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Từ ngày 20/8, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực trên, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.