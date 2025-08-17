Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và tối 17/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 13-20h ngày 17/8 có nơi trên 100mm như: trạm Triệu Sơn (Thanh Hóa) 125.8mm, trạm Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 112.4mm, trạm Bồng Sơn (Gia Lai) 106.7mm,...

Dự báo, từ đêm 17 đến đêm 18/8, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ đêm 17 đến ngày 18/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Nhiều khu vực trên cả nước còn mưa lớn. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Từ ngày 18-19/8, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, đêm 17 và ngày 18/8, khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm; khu vực phía Đông Bắc Bộ đêm 17/8 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/8, có mưa vừa, mưa to và giông, gió đông bắc cấp 2-3, nền nhiệt giảm còn cao nhất 30 độ.

Sau đó, từ đêm 19 đến sáng 20/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới vẫn đang hoạt động trên Biển Đông, di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 15km/h; trong ngày 18/8 sẽ đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo thời tiết ngày 18/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và giông, đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.