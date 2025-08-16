Áp thấp nhiệt đới khả năng hình thành trong hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (16/8), vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông có vị trí ở vào khoảng 14-15 độ vĩ Bắc; 112.5-113.5 độ kinh Đông. Ở đặc khu Lý Sơn có gió giật cấp 7, trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm nay, vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-3,5m.

Nhiều vùng biển sóng mạnh. Ảnh minh họa: Bảo Khánh

Phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-3,5m.

Khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-3,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm ngày mai (17/8), vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) ngày có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; đêm gió giảm dần; sóng biển cao từ 1,5-3,5m; biển động.

Cùng ngày, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3,5m; biển động. Khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3,5m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Mưa lớn diện rộng kéo dài

Trong khi đó, trên đất liền, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp ở ngoài khơi Giữa Biển Đông khả năng hoạt động mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, kết hợp gió mùa Tây Nam nên nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn.

Theo đó, đêm qua và sáng nay, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 15/8 đến 8h sáng nay có nơi trên 100mm như: trạm Cống Lân (Hưng Yên) 166.8mm, trạm Dốc Kẽm (Phú Thọ) 162.6mm, trạm Hoàng Mai (Nghệ An) 153mm,…

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm như: trạm Di Linh (Lâm Đồng) 79mm, trạm Ea Sol (Đắk Lắk) 76mm, trạm An Thới (An Giang) 105mm,...

Cơ quan khí tượng dự báo, từ sáng nay đến sáng 18/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Nhiều nơi trên cả nước mưa lớn tầm tã. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ngoài ra, chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ngày và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngày và đêm mai (17/8), khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị gia tăng mưa với lượng 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Đến ngày và đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp diễn có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội, từ 16-18/8, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng); từ 19-20/8, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 20-22/8, khả năng có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.