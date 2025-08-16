Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (16/8), nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa lớn, cần đề phòng những hiện tượng thời tiết cực đoan.

Cụ thể, từ ngày 16/8 đến đêm 17/8, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông; với lượng mưa phổ biến 50–120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày và đêm 16/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và giông; với lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Miền Bắc mưa lớn nhiều ngày tới. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ngoài ra, chiều và đêm 16/8, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ngày và đêm 17/8, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to; với lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Sau đó, ngày và đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông; cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Riêng thời tiết Hà Nội từ ngày 16-18/8, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng); từ ngày 19-20/8, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông dự báo sẽ di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết ngày 16/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.