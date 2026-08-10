APEC và những yêu cầu cấp thiết đối với năng lực y tế trên đảo

Với các đảo du lịch, khoảng cách địa lý luôn là thách thức đặc thù. Trong những tình huống khẩn cấp như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đa chấn thương hay tai nạn hàng loạt, việc phải chờ vận chuyển bệnh nhân vào đất liền có thể thu hẹp “thời gian vàng” điều trị. Bởi vậy, việc tăng năng lực xử trí tại chỗ, xây dựng mạng lưới hội chẩn, chuyển tuyến và vận chuyển cấp cứu liên hoàn là tiêu chí then chốt để đánh giá năng lực y tế ở những địa bàn đặc thù như biển đảo.

Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc là một trong những đơn vị tham gia bảo đảm y tế cho APEC 2027

Tại Hawaii (Mỹ), từ năm 1978 đã xây dựng hệ thống cấp cứu y tế trên toàn bang, phối hợp nhân lực, cơ sở điều trị và nguồn lực tiền viện nhằm tạo phản ứng thống nhất trước các ca cấp cứu, thảm họa thiên nhiên và sự cố nghiêm trọng.

Tại Maldives, nơi địa lý bị chia cắt bởi hàng nghìn hòn đảo, hệ thống y tế được tổ chức theo nhiều tầng, từ trung tâm chăm sóc ban đầu trên đảo đến bệnh viện khu vực và cơ sở điều trị tuyến cuối. Quốc đảo này đang ưu tiên phân cấp dịch vụ, phát triển các trung tâm y tế khu vực và ứng dụng hội chẩn từ xa để đưa chuyên môn sâu đến gần hơn với cộng đồng, hạn chế những chuyến di chuyển không cần thiết về thủ đô Malé.

Sự kiện APEC 2027 vừa đặt ra yêu cầu cấp cứu trong thời gian hội nghị, vừa là bài toán tổng thể về nhân lực, trang thiết bị, cấp cứu ngoại viện...

Với Phú Quốc, ngoài mục tiêu trở thành điểm đến quốc tế, sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ được tổ chức tại đây cũng đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực y tế của đảo. Đây không đơn thuần là bố trí chuẩn bị năng lực cấp cứu trong thời gian hội nghị, mà là bài toán tổng thể về nhân lực, trang thiết bị, cấp cứu ngoại viện, điều trị nội khoa, ngoại khoa, tim mạch, đột quỵ, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và ứng phó với tình huống có nhiều người bị nạn.

Trong đó, Trung tâm Y tế Phú Quốc đã bước đầu nâng cao năng lực khám và chữa bệnh cho người dân trên đảo, thông qua sự hỗ trợ, đồng hành từ các bệnh viện tuyến trung ương. Đặc khu cũng đang dự kiến cuối năm 2026 sẽ khởi công Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc có quy mô 500 giường tại khu vực Cửa Cạn, góp phần nâng cao năng lực khám và chữa bệnh cho người dân trên đảo.

Ngoài ra, ở lĩnh vực y tế tư nhân, để phục vụ APEC, trong các đợt khảo sát tại Phú Quốc, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức cho biết, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc được chọn là một trong những đơn vị sẽ tham gia để bảo đảm y tế cho APEC 2027, cùng với sự phối hợp từ lực lượng chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Quân y 175.

“Việc hỗ trợ chuyên môn, nâng cao năng lực cho Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc là bước rất quan trọng, đặt nền móng cho những dịch vụ tốt hơn, cao cấp hơn trong tương lai”, ông Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Xây dựng hệ thống y tế lớn mạnh để cùng Phú Quốc “vươn ra biển lớn”

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đặt tại An Thới, có quy mô 21.600 m² với hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến bậc nhất hiện nay như DSA Philips Azurion 7M20 - cho phép can thiệp tim mạch và đột quỵ trên đảo; máy MRI 3.0 Tesla tích hợp AI; CT phổ 512 lát cắt cho phép chụp toàn thân dưới 2 giây; cùng hệ thống nội soi hiện đại hỗ trợ tầm soát ung thư sớm…

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến bậc nhất hiện nay

Để nâng cao năng lực điều trị, đặc biệt với các ca bệnh khó nhằm hạn chế việc bệnh nhân phải chuyển viện vào đất liền, chỉ trong một thời gian ngắn đi vào hoạt động, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chuyên môn toàn diện với các bệnh viện đầu ngành trong nước như Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quân y 175.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác chuyên môn toàn diện với các bệnh viện đầu ngành trong nước

Mô hình này hướng tới hình thành quy trình điều trị liền mạch. Người bệnh được tiếp nhận, chẩn đoán và xử trí sớm ngay tại Phú Quốc; chuyên gia tuyến cuối có thể tham gia hội chẩn; những trường hợp vượt quá khả năng điều trị tại đảo được ổn định và vận chuyển theo quy trình an toàn.

Theo BS. Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức, tim mạch, ngoại khoa và các chuyên khoa thiết yếu; hoàn thiện phương án hội chẩn, huy động chuyên gia, vận chuyển cấp cứu hàng không; đồng thời đào tạo nhân lực, diễn tập tình huống y tế và chuẩn hóa quy trình phục vụ khách quốc tế.

“APEC 2027 không phải là đích đến cuối cùng. Đây là động lực để bệnh viện tiếp tục đầu tư và phát triển bền vững, góp phần xây dựng một hệ thống y tế đủ năng lực đồng hành cùng sự phát triển lâu dài của Phú Quốc”, BS. Nguyễn Quang Thắng nhấn mạnh.

Lệ Thanh