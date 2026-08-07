Những ngày qua, câu chuyện của chị Hoàng Thị Lan Anh (SN 1992, ở Hà Nội) thu hút sự chú ý sau khi chị đăng tải clip cho biết gia đình rơi vào cảnh nợ ngân hàng hàng chục tỷ đồng sau giao dịch mua đất tại Phú Quốc.

Sáng 7/8, Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa đã trực tiếp làm việc với vợ chồng chị Lan Anh để nghe trình bày vụ việc và tiếp nhận hồ sơ.

Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc tiếp vợ chồng chi Lan Anh sáng 7/8. Ảnh: UBND Đặc khu Phú Quốc

Theo phản ánh của chị Lan Anh, năm 2022, với mong muốn tích góp tài sản và gây dựng cuộc sống tại Phú Quốc, thông qua một người tên Nguyễn Văn Tr., vợ chồng chị đã thanh toán số tiền 13,75 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một khu đất tại xã Bãi Thơm (nay thuộc Đặc khu Phú Quốc).

Sau đó, ông Tr. tiếp tục đưa ra lý do làm thủ tục "ra sổ", hoàn thiện hồ sơ để yêu cầu nộp thêm 3,5 tỷ đồng, thậm chí đòi bổ sung thêm 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc sang tên không thể thực hiện. Khi tìm hiểu, gia đình phát hiện khu đất nằm trong phần đất do Nhà nước quản lý, thuộc ranh rừng và không đủ điều kiện chuyển nhượng.

Gia đình sau đó đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an. Đến ngày 29/12/2025, vụ án đã được khởi tố.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn trực thuộc rà soát toàn bộ nguồn gốc, tình trạng pháp lý và hiện trạng quản lý đối với khu đất liên quan. Đồng thời, chính quyền Đặc khu sẽ phối hợp và kiến nghị đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng ghi nhận kiến nghị của người dân về việc xác minh dòng tiền, ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tài sản hoặc xuất cảnh trái phép... để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị hại.

Chủ tịch Phú Quốc cảnh báo chiêu "đất chỉ", đất rừng

Cũng theo Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc, trường hợp của chị Lan Anh không phải là hiếm gặp.

Trước đó, địa phương đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân từ các tỉnh, thành khác đến Phú Quốc mua bán đất qua hình thức "chỉ tay vẽ đất" (đất chỉ), những mảnh đất không rõ nguồn gốc, đất lâm nghiệp, đất rừng phòng hộ hoặc nằm trong ranh giới Vườn quốc gia Phú Quốc.

Các đối tượng xấu đã lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết pháp lý và lòng tin của người dân ở xa để lừa đảo thu lợi bất chính, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho nhân dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Chính quyền Đặc khu Phú Quốc đang mở đợt cao điểm xử lý vi phạm đất đai, xây dựng. Ảnh: H.Đ

Ông Trần Minh Khoa cũng kêu gọi người dân hết sức tỉnh táo, không nghe theo các lời hứa hẹn, cam kết ảo về những mảnh đất không rõ giấy tờ, nguồn gốc pháp lý, nằm trong khu vực ranh rừng.

Cần tra cứu thông tin chính thống trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch bất động sản nào, người dân đến trực tiếp các cơ quan chức năng, văn phòng đăng ký đất đai của địa phương để kiểm tra quy hoạch và nguồn gốc đất rõ ràng.

Đối với những trường hợp vô tình hoặc đã lỡ liên quan đến các vụ việc lừa đảo, người dân cần mạnh dạn đến cơ quan công an và chính quyền địa phương để tố giác hành vi vi phạm.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, đòi lại quyền lợi chính đáng cho người dân và xử lý nghiêm minh các đối tượng lừa đảo trước pháp luật.