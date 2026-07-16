Người bệnh được hưởng lợi từ nhiều tiện ích số

Khu vực đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) mỗi ngày có 2.000 - 3.000 người đến khám. Thay vì xếp hàng chờ đăng ký như trước, người dân chỉ cần đến các ki-ốt tự phục vụ, sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID để làm thủ tục. Sau vài thao tác và chưa đầy 10 giây xác thực khuôn mặt, hệ thống tự động hiển thị thông tin cá nhân, lịch sử khám bệnh, chuyên khoa phù hợp và in phiếu khám.

Toàn bộ dữ liệu được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua Đề án 06 và VNeID, đồng thời tự động đối chiếu bảo hiểm y tế, truy xuất hồ sơ bệnh án điện tử. Quy trình số hóa giúp rút ngắn thời gian chờ và giảm đáng kể thủ tục hành chính cho người bệnh.

Người bệnh chỉ cần căn cước công dân dễ dàng đăng ký khám. Ảnh: BVCC

Đó là kết quả sau 1,5 năm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW. Đến nay, bệnh viện đã hoàn thành giai đoạn đầu của dự án bệnh viện thông minh.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, điểm nhấn của quá trình chuyển đổi số là đưa hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ hoạt động chuyên môn tại nhiều chuyên khoa.

Tại Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và chuyên ngành Thần kinh, phần mềm Heuron Stroke Care (Hàn Quốc) hỗ trợ phát hiện nhanh xuất huyết nội sọ, tự động tính thang điểm ASPECTS trong đột quỵ não cấp chỉ trong khoảng 2 phút, đồng thời khoanh vùng tổn thương sọ não và phát hiện nốt phổi nghi ngờ với độ chính xác 78-92%.

Quá trình đăng ký khám nhanh chóng nhờ chuyển đổi số. Ảnh: M.Hiếu.

Ở lĩnh vực tiêu hóa, phần mềm nội soi thông minh Waycen được triển khai tại Trung tâm Kỹ thuật cao để hỗ trợ sàng lọc, phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư dạ dày và đại trực tràng, với khoảng 200 ca nội soi mỗi tháng.

AI cũng được ứng dụng để tối ưu quy trình làm việc khi tự động chuyển giọng nói của bác sĩ thành y lệnh điện tử, tạo phiếu hội chẩn bằng giọng nói và chuyển văn bản thành giọng đọc giúp người bệnh cao tuổi hoặc thị lực kém dễ tiếp cận hướng dẫn điều trị.

Theo đánh giá ban đầu, AI giúp rút ngắn thời gian xử lý và đưa ra gợi ý lâm sàng xuống dưới một phút mỗi trường hợp, đạt độ nhạy khoảng 85%, góp phần giảm sai sót chủ quan và tăng tốc phân loại bệnh nhân cấp cứu, đặc biệt với các trường hợp nghi đột quỵ hoặc đau ngực.

Người bệnh được hưởng lợi

Một bước tiến quan trọng khác là bệnh viện đã triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử theo hướng "dữ liệu thật - sử dụng thật". Toàn bộ dữ liệu khám chữa bệnh được liên thông từ các hệ thống phần mềm lõi, chuẩn hóa bằng VNeID và căn cước công dân gắn chip. Bệnh án điện tử, giấy chuyển tuyến và giấy chứng tử điện tử đều được ký số toàn trình, bảo đảm giá trị pháp lý.

Quá trình chấn đoán, thanh toán nhanh chóng nhờ hệ thống thông tin dữ liệu. Ảnh: N.Hiếu.

Người dân có thể đăng ký khám và thanh toán không tiền mặt bằng mã QR hoặc VNeID tại các ki-ốt tự phục vụ. Nhờ AI hỗ trợ lọc phim chẩn đoán hình ảnh, thời gian chờ đọc và trả kết quả giảm khoảng 20-30%.

Quy trình chẩn đoán cũng được đối chiếu với hệ thống tri thức y khoa gồm hơn 12.000 chủ đề chuyên môn, góp phần nâng cao độ chính xác và giảm sai sót. Đồng thời, việc sàng lọc chính xác hơn giúp hạn chế các chỉ định cận lâm sàng trùng lặp, không cần thiết, tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

AI còn hỗ trợ phát hiện sớm nhiều tổn thương rất nhỏ như nốt phổi, vi vôi hóa tuyến vú hay tổn thương đáy mắt do đái tháo đường ngay từ khi chưa xuất hiện triệu chứng lâm sàng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tiến sĩ Trung cho biết bệnh viện vẫn gặp một số khó khăn như dữ liệu y tế chưa đồng bộ theo thời gian thực giữa các cơ sở, chưa có hành lang pháp lý đầy đủ cho AI trong chẩn đoán và chưa có cơ chế tài chính phù hợp đối với các dịch vụ ứng dụng AI.

Thời gian tới, Bệnh viện Xanh Pôn sẽ triển khai giai đoạn hai của dự án Bệnh viện thông minh với việc đầu tư hạ tầng máy chủ, hệ thống bảo mật chống mã độc, vòng tay IoT theo dõi người bệnh, máy tính bảng phục vụ bác sĩ, xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và mở rộng ứng dụng AI trong khám, chữa bệnh.

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