iPhone 14 vàng bán ra từ hôm nay. (Ảnh: Apple)

Khách hàng đã có thể mua iPhone 14 và 14 Plus vàng tại các cửa hàng của Apple hay đại lý ủy quyền. Các đơn đặt trước qua mạng cũng bắt đầu đến tay người mua.

Ngoài màu sắc mới, thiết bị không có gì thay đổi. Mức giá khởi điểm của iPhone 14 và 14 Plus là 799 USD và 899 USD. Trong đợt mở bán đầu tiên vào tháng 9/2022, bộ đôi iPhone 14 có các màu sắc như đen, trắng, xanh, tím và đỏ.

iPhone 14 dùng màn hình 6.1 inch, còn iPhone 14 Plus dùng màn hình 6.7 inch. Thiết kế của hai máy không có gì khác biệt so với iPhone 13 và 13 Plus, bao gồm cạnh phẳng, khung nhôm và mặt kính phía sau để sạc không dây. Camera được cải tiến với chế độ Action, thời lượng pin dài hơn, phát hiện va chạm, liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh.

Apple thường công bố ít nhất một màu sắc mới cho iPhone vào mùa xuân để kích cầu. Năm ngoái, “táo khuyết” giới thiệu màu xanh lá cây Alpine cho iPhone 13 Pro. Dù vậy, năm nay dòng Pro không có thêm màu mới nào.

(Theo Macrumors)