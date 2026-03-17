Theo danh sách cập nhật mới nhất của Apple, chiếc iPhone 5 ra mắt năm 2012 cùng với mẫu iPhone 4 phiên bản 8GB đã chính thức bị chuyển từ nhóm đồ cổ (vintage) sang nhóm sản phẩm lỗi thời (obsolete).

iPhone 5 là mẫu iPhone đầu tiên sử dụng cổng kết nối Lightning. Ảnh: Apple

Theo quy định của Apple, một thiết bị được xếp loại "đồ cổ" khi đã ngừng phân phối bán lẻ được 5 năm và chuyển sang trạng thái "lỗi thời" ở mốc 7 năm. Đối với các sản phẩm đồ cổ, các cửa hàng bán lẻ và Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyền của Apple vẫn tiếp nhận sửa chữa nếu linh kiện yêu cầu còn sẵn.

Tuy nhiên, các thiết bị nằm trong danh sách lỗi thời nhìn chung sẽ không đủ điều kiện để bảo hành hay sửa chữa, đồng thời Apple cũng ngừng hoàn toàn việc cung cấp linh kiện thay thế. iPhone 5 từng được đưa vào danh sách đồ cổ hồi năm 2018. Hiện tại, với việc bị giáng cấp xuống danh mục lỗi thời, cánh cửa sửa chữa chính hãng cho dòng máy này đã chính thức khép lại.

Apple tung ra iPhone 5 vào năm 2012 và ngừng sản xuất vào năm 2013 để nhường chỗ cho iPhone 5s và iPhone 5c. Dòng máy này từng tạo ra bước ngoặt thiết kế với thân máy bằng kính và nhôm, màn hình 4 inch thon dài hơn, hỗ trợ mạng LTE. Đặc biệt, đây là thiết bị đầu tiên được trang bị cổng Lightning, thay thế cho đầu nối 30 chân cồng kềnh trước đó.

Đối với mẫu iPhone 4 phiên bản 8GB, Apple ra mắt thiết bị này vào năm 2011 và ngừng sản xuất vào năm 2013. Sau khi bị khai tử tại Mỹ, cả mẫu iPhone 4 8GB và iPhone 5 đều từng được phân phối như những thiết bị giá rẻ tại các thị trường mới nổi.

(Theo MacRumors)