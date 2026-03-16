Ngày 6/3 vừa qua, Samsung Galaxy S26 series chính thức bán tại Việt Nam và được người mua đón nhận. Nhiều hệ thống bán lẻ trong nước cho biết mức đặt hàng tăng khoảng 20% so với S25 series.

Samsung S26 Ultra được đa số người dùng lựa chọn. Ảnh: Anh Tú

Tuy nhiên, điều bất ngờ là đa số người dùng tại Việt Nam, thay vì chọn phiên bản S26 thường hay S26 Plus, họ lại chọn phiên bản cao cấp nhất của S26 series đó chính là chiếc S26 Ultra.

Tại Thế Giới Di Động tỉ lệ người dùng đặt mua S26 Ultra lên đến 91%; trong khi đó ở CellphoneS con số này gần 90%; tương tự ở hệ thống Minh Tuấn Mobile dòng sản phẩm cao cấp này chiếm ưu thế rõ rệt với khoảng 75% lượng đơn hàng; tại Di Động Việt phiên bản S26 Ultra được người dùng quan tâm chiếm 65%.

Sở dĩ dòng S26 Ultra được người dùng chọn nhiều là do xuất hiện những tính năng hoàn toàn mới và hữu dụng như khả năng bảo mật; chống nhìn trộm chủ động (Privacy Display) cho người dùng sự riêng tư nhiều hơn ở chốn công cộng; khả năng quay khoá đường chân trời cho chất lượng video ổn định; hay hỗ trợ sạc nhanh 60W…

Leica Leitzphone by Xiaomi "cháy hàng" tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Trong khi đó, một chiếc smartphone cao cấp khác cũng gây bất ngờ là Leica Leitzphone by Xiaomi được Leica và Xiaomi ra mắt vào cuối tháng 2 vừa qua, mức giá lên tới 50 triệu nhưng hiện lại “cháy hàng” trên các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam.

Thậm chí nhiều khách hàng đặt mua máy phải chờ đến thời điểm cuối tháng mới hi vọng được sở hữu.

Nguồn tin từ Xiaomi Việt Nam cho biết, do đây là phiên bản đặc biệt nên số lượng chiếc smartphone được phân bổ cho thị trường trong nước không nhiều.

Bên cạnh đó, hãng cũng bất ngờ khi nhiều người chọn mua dòng Leica Leitzphone này khiến nó thành của hiếm.

Cũng theo nguồn tin này, các phiên bản trước đây của các dòng Xiaomi ở phân khúc cao cấp, khi không có phiên bản đặc biệt từ Leica, người dùng cũng chọn mua dòng Ultra là chính.

Đối với các dòng tiêu chuẩn, người dùng thường chọn xu hướng thu cũ đổi mới để dùng và cũng được bán ra với số lượng lớn.

Thực tế đây là một điều không mới, điển hình là ở điện thoại iPhone của Apple, hầu như năm nào mở bán tại Việt Nam, phiên bản Pro Max luôn cháy hàng và không phải ai cũng mua được; tiếp theo là phiên bản Pro cũng tương tự; trong khi đó các phiên bản iPhone thường và Plus vẫn luôn có hàng để bán tại các hệ thống bán lẻ trong nước.

Đại diện một hệ thống bán lẻ điện thoại cho biết, sở dĩ có tình trạng như trên là do những người mua điện thoại cao cấp tại Việt Nam đa phần là có thu nhập thuộc loại khá, vì thế để lựa chọn họ sẽ luôn hướng tới phiên bản cao cấp nhất.

Những người dùng này sẵn sàng bỏ thêm tiền để nâng cấp máy, mà không phải lăn tăn hay đong đếm túi tiền mà mình hiện có.