Ngày 16/3, Apple chính thức giới thiệu tai nghe cao cấp AirPods Max 2. Sau nhiều năm chờ đợi, mẫu tai nghe không dây chụp tai của hãng đã nhận được bản cập nhật lớn, tập trung tối ưu hóa trải nghiệm âm thanh và bổ sung hàng loạt tính năng thông minh mới để cạnh tranh trong phân khúc cao cấp.

AirPods Max 2 không có thay đổi nhiều về ngoại hình so với thế hệ đầu. Ảnh: Apple

Thay đổi đáng chú ý nhất trên AirPods Max 2 là sự xuất hiện của vi xử lý H2, thay thế cho chip H1 trên thế hệ đầu. Theo công bố của Apple, vi xử lý mới kết hợp cùng thuật toán âm thanh điện toán giúp khả năng Chủ động khử tiếng ồn (ANC) hiệu quả hơn gấp 1,5 lần. Chế độ Xuyên âm (Transparency mode) cũng được tinh chỉnh lại thông qua dãy micrô mới, giúp âm thanh môi trường lọt vào tự nhiên hơn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng chuyên nghiệp, AirPods Max 2 nay đã hỗ trợ âm thanh chất lượng cao lossless 24-bit/48 kHz khi kết nối qua cáp USB-C đi kèm. Hãng cũng cải thiện tính năng Âm thanh Không gian (Spatial Audio) để định vị nhạc cụ chính xác hơn và giảm thiểu tối đa độ trễ khi người dùng kích hoạt Chế độ Trò chơi (Game Mode).

5 màu sắc của AirPods Max 2. Ảnh: Apple

Sức mạnh của chip H2 mở ra nhiều tiện ích mới cho người dùng. Thiết bị được bổ sung Âm thanh Thích ứng (Adaptive Audio) giúp tự động cân bằng giữa chống ồn và xuyên âm tùy theo môi trường. Cùng với đó, tính năng Nhận biết Cuộc hội thoại sẽ tự động hạ âm lượng nhạc khi người dùng bắt đầu trò chuyện.

Đáng chú ý, Apple đưa nền tảng Apple Intelligence lên mẫu tai nghe mới với tính năng Dịch trực tiếp (Live Translate), hỗ trợ người dùng giao tiếp đa ngôn ngữ song hiện tại chưa hỗ trợ tiếng Việt. Tương tự dòng AirPods Pro, AirPods Max 2 cũng cho phép người dùng phản hồi trợ lý ảo Siri trong im lặng bằng cách gật đầu để đồng ý hoặc lắc đầu để từ chối. Nút xoay Digital Crown trên tai nghe nay được bổ sung thêm khả năng điều khiển camera từ xa cho iPhone và iPad.

Về ngoại hình, AirPods Max 2 không thay đổi thiết kế so với bản tiền nhiệm nhưng sử dụng 100% vật liệu tái chế ở các thành phần như nam châm, đệm tai. Sản phẩm mang đến 5 tùy chọn màu sắc mới bao gồm: đêm xanh thẳm, ánh sao, cam, tím và xanh dương.

Tại thị trường Việt Nam, AirPods Max 2 được công bố mức giá khởi điểm là 14.999.000 đồng. Khách hàng có thể đặt trước sản phẩm từ ngày 25/3 và dự kiến nhận hàng vào đầu tháng 4.