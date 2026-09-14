Tại sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Duo tuần trước, Apple xác nhận iOS 27 sẽ được phát hành rộng rãi từ ngày 14/9. Người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật tại Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

iOS 27 tương thích với iPhone 11 trở lên. Tuy nhiên, Siri AI và một số tính năng Apple Intelligence chỉ hỗ trợ từ iPhone 15 Pro trở lên.

Siri AI

Điểm đáng chú ý nhất trên iOS 27 là Siri được nâng cấp mạnh với phiên bản mới mang tên Siri AI.

Siri AI thông minh hơn trong iOS 27. Ảnh: Apple

Siri truyền thống đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản như đặt hẹn giờ hoặc kiểm tra thời tiết, nhưng thường gặp khó khăn với những yêu cầu phức tạp.

Siri AI được Apple thiết kế theo hướng giống các chatbot AI, có khả năng xử lý nhiều dạng câu hỏi và yêu cầu tự nhiên hơn.

iOS 27 cũng bổ sung ứng dụng Siri riêng. Người dùng vẫn có thể gọi trợ lý bằng cách nhấn và giữ nút sườn trên iPhone.

Do sử dụng Apple Intelligence, Siri AI yêu cầu iPhone 15 Pro hoặc các mẫu mới hơn. Trợ lý có thể sử dụng thông tin cá nhân được lưu trên iPhone, nhận biết nội dung đang hiển thị trên màn hình và thực hiện nhiều thao tác hơn trong các ứng dụng được hỗ trợ.

Ban đầu, Siri AI chỉ hỗ trợ tiếng Anh và có giới hạn sử dụng hàng ngày. Apple cho biết có thể cung cấp quyền truy cập mở rộng dưới hình thức trả phí trong tương lai.

Thêm nhiều tính năng Apple Intelligence

iOS 27 bổ sung một số tính năng AI khác. Trong ứng dụng Photos, Apple thêm các tùy chọn Extend và Reframe, cho phép mở rộng hoặc điều chỉnh bố cục ảnh bằng AI.

Ứng dụng Image Playground có thể tạo hình ảnh với độ chân thực cao hơn. Trong Shortcuts, người dùng có thể tạo shortcut mới chỉ bằng cách mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Apple cũng bổ sung khả năng tự động tạo mô tả video cho camera HomeKit Secure Video cùng nhiều tính năng AI khác.

Liquid Glass được tinh chỉnh

Ngôn ngữ Liquid Glass được tinh chỉnh trong iOS 27. Ảnh: Apple

Apple giới thiệu ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass trên iOS 26 và tiếp tục tinh chỉnh giao diện trong iOS 27.

Theo Apple, Liquid Glass mới có khả năng khúc xạ đồng đều hơn, độ tương phản được cải thiện, trong khi biểu tượng ứng dụng trở nên sắc nét và chi tiết hơn.

iOS 27 cũng có thêm thanh điều chỉnh để người dùng thay đổi mức độ trong suốt hoặc màu sắc của hiệu ứng Liquid Glass.

Hiệu năng được cải thiện

iOS 27 tập trung đáng kể vào tốc độ và khả năng phản hồi của hệ thống.

Apple cho biết thời gian mở ứng dụng có thể nhanh hơn tới 30%. Ảnh mới trong thư viện Ảnh tải nhanh hơn tới 70%, trong khi tốc độ truyền dữ liệu qua AirDrop tăng tới 80%.

Apple cũng thực hiện nhiều tối ưu hóa khác nhằm giúp các thao tác hàng ngày trên iPhone phản hồi nhanh hơn.

iPhone Handoff

iOS 27 bổ sung tính năng iPhone Handoff, cho phép người dùng chuyển đổi giữa hai iPhone nhưng vẫn sử dụng cùng một số điện thoại trên cả hai thiết bị.

Tính năng này cần được nhà mạng hỗ trợ và có thể phát sinh phí. T-Mobile tại Mỹ và Deutsche Telekom tại Đức sẽ là những nhà mạng đầu tiên cung cấp iPhone Handoff.

T-Mobile dự kiến thu phí 5 USD mỗi tháng. Verizon tại Mỹ và EE tại Anh cho biết sẽ hỗ trợ tính năng vào cuối năm nay, trước khi mở rộng tới các nhà mạng khác.

Ẩn vị trí trên Find My

Find My trên iOS 27 cho phép người dùng chia sẻ vị trí trong khoảng thời gian tùy chỉnh, chẳng hạn 5 ngày 6 giờ, hoặc đặt chính xác ngày và giờ kết thúc chia sẻ.

Ngoài ra, người dùng có thể tạm dừng chia sẻ vị trí với một người cụ thể cho đến hết ngày mà người đó không nhận được thông báo.

Apple cho biết tính năng này có thể hữu ích trong những tình huống cần giữ bí mật, chẳng hạn chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho người thân.

Trên iOS 26 và các phiên bản cũ hơn, Find My chỉ cung cấp ba mốc thời gian cố định: chia sẻ vô thời hạn, đến hết ngày hoặc trong một giờ.

CarPlay hỗ trợ ứng dụng video

Apple từng công bố kế hoạch cho phép người dùng xem video trên màn hình ôtô thông qua AirPlay khi xe không di chuyển.

Theo tài liệu dành cho nhà phát triển tại WWDC 2026, tính năng video trên CarPlay đã được hỗ trợ trên những mẫu xe mới tương thích.

Khi phát video từ một ứng dụng iPhone hỗ trợ AirPlay, người dùng có thể chọn màn hình ôtô trong menu AirPlay để xem nội dung trên màn hình xe.

Với iOS 27, Apple còn cho phép các nhà phát triển tạo ứng dụng CarPlay có khả năng duyệt và tìm kiếm video ngay trên giao diện CarPlay.

Tính năng này hướng tới những khoảng thời gian xe đang đỗ, chẳng hạn khi người dùng chờ tại sân bay hoặc sạc xe điện. Vì lý do an toàn, video chỉ có thể phát khi ôtô ở trạng thái đỗ.

CarPlay hỗ trợ video dự kiến được triển khai dần trên các mẫu xe mới.

(Theo Macrumors)