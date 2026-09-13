Vào 19h00 ngày 12/9, các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam đã chính thức nhận đặt hàng cho bộ đôi điện thoại iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

8h00 sáng 18/9 các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple trong nước sẽ giao iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đến tay khách hàng. Ảnh chụp màn hình

Đại diện hệ thống TopZone (Thế Giới Di Động) cho biết, đến 10h sáng ngày 13/9 đã có 175.000 khách hàng đặt cọc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại hệ thống này.

Đáng chú ý, chỉ 20 phút sau khi mở cho khách đặt trước, hệ thống đã ghi nhận 160.000 khách hàng đặt cọc trước để mua bộ đôi iPhone mới của Apple này.

Tại TopZone, iPhone 18 Pro Max 256GB màu Burgundy (đỏ rượu vang) đang là lựa chọn được khách hàng yêu thích nhất. Tiếp theo là phiên bản dung lượng 512GB và màu Glacier (Băng Thanh).

Hệ thống này cam kết sẽ giao hàng đúng hẹn và nếu giao trễ sẽ tặng ngay 1 triệu đồng cho khách hàng. Bên cạnh đó là các chương trình thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 3 triệu đồng; giảm thêm đến 5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví điện tử; mua kèm sản phẩm Apple khác khách được giảm 2 triệu đồng; trả chậm 0%, trả trước 0 đồng, kỳ hạn 18 tháng…

Trong khi đó, tại hệ thống Di Động Việt, tính đến 10h sáng ngày 13/9, đã có 22,746 khách hàng đặt cọc trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Trong đó, 84% khách hàng lựa chọn iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro chỉ chiếm 16%; về dung lượng phiên bản 256 chiếm tới 75%.

Màu màu Burgundy (đỏ rượu vang) được người dùng đặt nhiều nhất khi iPhone 18 Pro Max màu này chiếm tới 66%, còn iPhone 18 Pro là 53%.

Hệ thống này cũng đưa ra loạt ưu đãi lên đến 10 triệu đồng cho khách hàng. Theo đó, bên cạnh giá thu máy cũ cạnh tranh so với thị trường, hệ thống còn trợ giá thêm đến 6 triệu đồng khi khách hàng tham gia “Thu cũ - Đổi mới”.

Bên cạnh đó, khách hàng được giảm thêm đến 4 triệu đồng tùy theo phương thức thanh toán và điều kiện của từng chương trình.

Hoặc, khách hàng có thể chọn chương trình “Trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí và 0 đồng trả trước, mang đến thêm lựa chọn thanh toán khi mua iPhone 18 Pro Max, 18 Pro.

Tại CellphoneS chưa đầy 15 tiếng mở cọc, hệ thống đã nhận gần 40.000 đơn đặt cọc thành công, màu Burgundy (đỏ rượu vang) và màu Băng Thanh được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Thời gian giao hàng dự kiến đã lên tới tháng 11.

Khi mua hàng tại CellphoneS khách hàng đặt trước được hưởng nhiều khuyến mãi và ưu tiên nhận hàng trước như trợ giá đến 5 triệu khi bán máy cũ lên đời hoặc giảm thêm đến 2 triệu khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết.

Đặc biệt, hệ thống còn có thêm gói cam kết giá thu S-BuyBack, giúp khách hàng an tâm về giá trị thu cũ lên đến 65% giá trị máy sau thời gian sử dụng lên đến 15 tháng…

Đến thời điểm hiện tại, iPhone 18 Pro Max đang là phiên bản được khách hàng FPT Shop lựa chọn nhiều nhất, chiếm khoảng 94% tổng số đơn đặt cọc của dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Trong đó, phiên bản dung lượng 256GB được ưa chuộng nhất nhờ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của đa số người dùng, màu Đỏ Burgundy đang là màu sắc nhận được nhiều đơn đặt trước nhất.

Trong khi đó, hệ thống Minh Tuấn Mobile mang đến gói ưu đãi đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với tổng trị giá lên đến 3,85 triệu đồng.

Khách hàng thực hiện thanh toán qua mạng lưới đối tác ngân hàng liên kết như Vietcombank, Techcombank, MB Bank, VPBank... sẽ được nhận ưu đãi giảm trực tiếp đến 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hệ thống triển khai giải pháp trả góp "3 không" với các tiêu chí không lãi suất, không phí phát sinh và không cần trả trước, kết hợp hỗ trợ chuyển đổi eSIM nhanh chóng từ các nhà mạng Viettel, VinaPhone và MobiFone.

Đặc biệt, chương trình "Thu cũ - Đổi mới" được đẩy mạnh với mức trợ giá lên tới 88% thông qua quy trình thẩm định công khai.

Đúng 8h00 sáng 18/9 các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple trong nước sẽ giao iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đến tay khách hàng.