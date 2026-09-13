Khi Apple phát hành iOS 27, tâm điểm chú ý chắc chắn sẽ là trí tuệ nhân tạo (AI). Siri thế hệ mới, Apple Intelligence cùng nhiều tính năng AI khác được thiết kế để tận dụng sức mạnh xử lý của những mẫu iPhone mới, từ iPhone 15 Pro và các thế hệ ra mắt sau đó.

Không có được tất cả các tính năng như trên iPhone 17 Pro Max, nhưng iOS 27 vẫn sẽ là một bản nâng cấp ấn tượng cho các mẫu iPhone đời cũ. Ảnh: Foundry

Điều này dễ khiến người dùng các mẫu iPhone cũ nghĩ rằng iOS 27 chủ yếu là một bản cập nhật dành cho phần cứng mới, trong khi thiết bị của họ chỉ nhận được một số bản sửa lỗi và thay đổi nhỏ.

Tuy nhiên, thực tế có thể hoàn toàn khác.

Sau một thời gian thử nghiệm iOS 27 beta trên iPhone 11 Pro Max, mẫu iPhone cũ nhất vẫn được Apple hỗ trợ, kết quả cho thấy Apple đã dành đáng kể công sức để tối ưu hệ điều hành cho phần cứng thế hệ trước.

Dù không thể sử dụng những tính năng AI mới nhất, iPhone cũ lại có thể trở nên nhanh và mượt hơn rõ rệt sau khi lên iOS 27.

Thậm chí, xét trên trải nghiệm sử dụng hàng ngày, đây có thể là một trong những bản cập nhật đáng giá nhất dành cho iPhone cũ trong nhiều năm qua.

iPhone 11 Pro Max chạy nhanh hơn đáng kể

Một trong những vấn đề dễ nhận thấy trên iPhone cũ khi chạy iOS 26 là độ mượt của hệ thống. Sau khi Apple đưa giao diện Liquid Glass vào iOS 26, không chỉ iPhone đời cũ mà ngay cả một số thiết bị mới cũng gặp tình trạng hiệu ứng chuyển cảnh bị giật, ứng dụng mở chậm hoặc các thao tác cơ bản phản hồi thiếu mượt mà.

iOS 27 được Apple phát triển với mục tiêu khắc phục một phần những vấn đề này. Các thử nghiệm trên iPhone 11 Pro Max cho thấy những cải thiện không chỉ nằm trên lý thuyết.

Một phép thử đơn giản là mở ứng dụng Camera và chụp ảnh. Trên iOS 26, chiếc iPhone 11 Pro Max mất khoảng 0,98 giây để mở Camera, sau đó cần thêm khoảng 3,61 giây để chụp ảnh và tải ảnh vào thư viện.

Khi chuyển sang iOS 27 beta, thời gian mở Camera giảm xuống còn khoảng 0,65 giây.

Quá trình chụp ảnh và mở ngay ảnh vừa chụp từ hình thu nhỏ cũng chỉ mất khoảng 2,44 giây.

Mức chênh lệch chưa đến vài giây có thể không gây ấn tượng nếu chỉ nhìn vào con số.

Nhưng trong thực tế, đây lại là sự khác biệt đáng kể với một chiếc điện thoại đã nhiều năm tuổi, đặc biệt khi người dùng thường xuyên mở Camera để chụp những khoảnh khắc bất ngờ.

Ứng dụng Maps cũng cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Trên iOS 26, iPhone 11 Pro Max mất khoảng 3,01 giây để tải Maps. Với iOS 27 beta, thời gian này giảm xuống còn khoảng 1,36 giây, tức nhanh hơn gần gấp đôi.

Safari, App Store hay bảng chia sẻ nội dung cũng cho thấy tốc độ phản hồi được cải thiện.

Nếu cộng dồn những khoảng thời gian nhỏ này trong hàng chục hoặc hàng trăm thao tác mỗi ngày, sự khác biệt có thể trở nên đáng kể.

Quan trọng hơn, người dùng không chỉ cảm nhận được một vài ứng dụng mở nhanh hơn mà còn có cảm giác toàn bộ hệ thống phản hồi nhanh hơn.

Điểm nâng cấp đáng giá nhất lại nằm ở độ mượt

Tốc độ mở ứng dụng chỉ là một phần của câu chuyện. Với iPhone 11 Pro Max, thay đổi dễ nhận thấy hơn cả lại nằm ở cách iOS 27 xử lý các hiệu ứng chuyển động.

Trên iOS 26, một số thao tác có thể xuất hiện hiện tượng khựng hình hoặc giảm tốc độ khung hình. Khi sử dụng iOS 27, các hiệu ứng dường như nhất quán và mượt mà hơn.

Thao tác vuốt để mở Control Center phản hồi tốt hơn. Quá trình mở khóa điện thoại có cảm giác nhanh hơn.

Hiệu ứng chuyển đổi giữa các ứng dụng cũng ít xảy ra tình trạng khựng hoặc đứng hình.

Đây đều là những chi tiết rất nhỏ nếu xem xét riêng lẻ. Nhưng khi xuất hiện hàng chục lần trong ngày, chúng tác động trực tiếp đến cảm nhận về chất lượng của chiếc điện thoại.

Kết quả là một mẫu iPhone đã nhiều năm tuổi có thể mang lại cảm giác giống một thiết bị mới hơn, thay vì liên tục cho người dùng thấy giới hạn của phần cứng cũ.

iOS 27 còn giúp iPhone cũ hoạt động mát hơn

Một thay đổi khác được nhận thấy trong quá trình thử nghiệm là nhiệt độ thiết bị.

Trên iOS 26, iPhone 11 Pro Max có thể nóng lên tương đối dễ dàng ngay cả khi thực hiện những tác vụ cơ bản. Trong khi đó, khi chạy iOS 27, thiết bị dường như duy trì nhiệt độ thấp hơn trong thời gian dài hơn.

Đây là tín hiệu đáng chú ý bởi một chiếc điện thoại mát hơn thường đồng nghĩa với việc hệ thống đang quản lý tài nguyên hiệu quả hơn.

CPU và GPU không phải hoạt động quá mức cho những tác vụ không cần thiết, qua đó có thể mang lại lợi ích cho thời lượng pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

Đáng chú ý, những kết quả này được ghi nhận trên một phiên bản beta tương đối sớm. Vì vậy, phiên bản iOS 27 chính thức có khả năng tiếp tục được Apple tinh chỉnh về hiệu suất và mức tiêu thụ năng lượng.

iPhone cũ vẫn nhận được hàng loạt tính năng mới

Nếu chỉ theo dõi những gì Apple trình diễn tại WWDC, người dùng iPhone cũ có thể dễ dàng nghĩ rằng thiết bị của mình sẽ chỉ nhận được các bản sửa lỗi khi lên iOS 27.

Nhưng thực tế không phải vậy.

Dù iPhone 11 không được hỗ trợ Siri AI thế hệ mới, nhiều tính năng hữu ích khác vẫn xuất hiện trên những thiết bị này.

Một trong số đó là phím tắt clipboard mới ngay trên bàn phím, giúp người dùng nhanh chóng dán văn bản hoặc ảnh chụp màn hình vừa tạo.

Khả năng điều chỉnh âm lượng riêng biệt cho chuông báo thức và bộ hẹn giờ cũng là một bổ sung nhỏ nhưng thiết thực.

Bên cạnh đó, ứng dụng Wallet có khả năng tạo các loại thẻ tùy chỉnh. Giao diện iMessage được thiết kế lại để việc phát tin nhắn âm thanh thuận tiện hơn.

Người dùng cũng có thể lưu một khung hình độ phân giải cao từ video trong ứng dụng Photos, trong khi các widget trên màn hình chính được hiển thị với kích thước lớn hơn.

Những tính năng này không hào nhoáng như một Siri có khả năng tương tác sâu với iPhone, nhưng lại tác động trực tiếp đến trải nghiệm hàng ngày.

Apple cũng tiếp tục tinh chỉnh giao diện Liquid Glass trên những mẫu iPhone tương thích với iOS 27. Trong đó, thanh điều chỉnh độ trong suốt mới cho phép người dùng lựa chọn cách hiển thị giao diện theo sở thích thay vì bị giới hạn ở một thiết lập duy nhất.

Việc Apple tiếp tục hỗ trợ iPhone 11 với iOS 27 từng gây bất ngờ, đặc biệt sau những trải nghiệm không mấy tích cực với iOS 26 trên thế hệ phần cứng này.

Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm iOS 27, quyết định của Apple trở nên dễ hiểu hơn. Công ty dường như không chỉ tập trung vào việc đưa AI lên những chiếc iPhone mới mà còn dành nguồn lực đáng kể để tối ưu hệ điều hành cho hàng triệu thiết bị đang được người dùng sử dụng.

(Theo Macworld, CNET)