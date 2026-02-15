Các tin đồn nhất quán cho rằng Apple sẽ trình làng chiếc "iPhone Fold" đầu tiên vào mùa thu năm 2026 với thiết kế gập ngang tựa cuốn sách, tương tự các mẫu phổ biến trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, tài khoản "Fixed Focus Digital" trên mạng xã hội Weibo vừa tiết lộ Apple có thể cũng đi theo hướng thiết kế vỏ sò giống như Samsung Galaxy Z Flip hay Motorola Razr.

Dù vậy, nguồn tin này nhấn mạnh "táo khuyết" vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đưa mẫu máy này vào quy trình thử nghiệm sản xuất đại trà hay không.

Bản dựng một chiếc iPhone gập vỏ sò. Ảnh: Apple Insider

Đây không phải lần đầu ý tưởng về "iPhone Flip" xuất hiện. Các tin đồn sơ khai, được củng cố bởi những bằng sáng chế từ một thập kỷ trước, từng cho rằng đây mới là hướng đi Apple sẽ chọn. Gần đây hơn, cây bút Mark Gurman của Bloomberg cũng đưa tin Apple vẫn đang cân nhắc một chiếc iPhone gập dạng vỏ sò.

Trong khi thiết kế gập ngang biến điện thoại thành máy tính bảng, dạng vỏ sò lại có sức hấp dẫn riêng: thu gọn một thiết bị cỡ lớn (như iPhone 17 Pro Max) để dễ dàng bỏ túi. Thiết bị này dự kiến cũng sẽ có màn hình phụ bên ngoài để hiển thị thông báo và tận dụng hệ sinh thái widget của iOS, cho phép người dùng xem nhanh dữ liệu từ các ứng dụng yêu thích.

Bất chấp tính hữu dụng, Gurman lưu ý Apple có thể sẽ hủy bỏ dự án này. Hãng nhiều khả năng sẽ chờ xem phản ứng của thị trường đối với chiếc iPhone gập đầu tiên trước khi tiến hành mẫu tiếp theo.

Bên cạnh iPhone gập, mùa thu năm 2026 dự kiến cũng là thời điểm ra mắt của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 thường được cho là sẽ lùi lịch phát hành đến mùa xuân năm 2027.

(Theo Apple Insider)